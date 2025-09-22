Микель АРТЕТА: «Гордый за игроков, но результатом недоволен»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (1:1) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги.

Об оценке команды

Я очень горжусь игроками и командой. Общее чувство именно такое, хотя я очень разочарован результатом.

О сходстве с прошлогодней игрой на «Этихаде»

Нет, потому что тогда мы играли 54 минуты вдесятером, так что это совсем другая история. То, чем я горжусь сейчас, это то, как мы играли и доминировали в матче против такой команды, имея 11 игроков.

Означали замены в перерыве, что состав на старт был неудачным

Это слишком просто сказать. Очень ясно было видно, что мы хотели сделать. Мы очень хорошо начали игру, полностью доминировали. Потом они забили гол, ничего не создав до того, и в течение пяти-семи минут мы были немного шатки. Но после этого снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать во втором тайме — уже с одним другим игроком, а затем с двумя-тремя новыми.

Был ли стартовый состав «осторожным»

Это оставлю по вашему усмотрению. Но для меня там было достаточно атакующих игроков, да.

Удивил ли подход «Сити», которые действовали слишком осторожно

Каждый пытается сделать все возможное, чтобы получить результат, который ему нужен, поэтому это нормально.

О замене Мадуэке в перерыве

У него возникла проблема в самом начале матча, и он не мог продолжать.

Видит ли он в Эзе игрока, способного влиять на игру в центре

Да, именно поэтому сегодня он и играл на этой позиции.

О противостоянии с Доннаруммой

Он очень доминирует в штрафной. Все мячи в пределах шести метров он берет с идеальным таймингом, выполняет действия очень эффективно. Это очень сложно, и сегодня снова он сделал несколько важных сэйвов, чтобы мы не проиграли.

О времени выхода Мартинелли

У нас был очень хороший момент в игре и нужно было правильно выбрать момент для его выхода. Он снова в великолепной форме после матча в Бильбао. В этом отрезке он, видимо, заслужил больше, но его энергия и отношение снова были на высоком уровне, поэтому он и повлиял на результат для команды.

О влиянии Мартинелли со скамейки запасных

Мы хотим, чтобы у всех была такая же стабильность — чтобы каждый, кто не начинает матч, мог выходить и делать разницу. Потому что видно, насколько длинный матч и какого уровня он требует, чтобы победить такую ​​команду. Мы очень им довольны.

О выборе стартовой тройки в центре поля

Потому что я считал, что именно эта тройка лучше начнет матч. У Бильбао никто меня о ней не спрашивал.

Об игре Гйокереса

Было много качественных подач в штрафную, я особенно помню три момента, где он был очень близок к голу против «Сити». Создать такие великие моменты очень трудно, но он действительно пытается, и мы должны больше его снабжать передачами. Были ситуации, где шанс был, но последнего паса не хватало. Во многих моментах игра была открытой.

Об универсальности Эзе

Сегодня он действовал немного смещенным вправо – это была причина. Когда атака развивается слева, он может играть как атакующий полузащитник или как вингер, входящий в эту зону. Он очень эффективен и креативен. Мы это знали, поэтому его и пригласили. Поэтому мы используем его на разных позициях.

О влиянии глубины состава на выбор команды

Есть много факторов. Во-первых – уровень их игры и эмоциональное состояние. Затем – что, по нашему мнению, будет лучшим в контексте соперника и типа игры, который мы прогнозируем. А дальше – еще и химия и взаимодействие, которые помогают делать друг друга лучше. Это нужно учитывать.