Ребров покинет Украину и посмотрит матч клуба, который он может возглавить

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду.

Тренер имел прямой контракт с руководством греческого «Панатинаикоса» относительно возможного сотрудничества. По информации греческих СМИ, Ребров согласился приехать в Грецию и посетить один из матчей «зеленых».

Ребров имеет действующий контракт до июня 2026 года, однако может покинуть расположение сборной Украины уже осенью, если «сине-желтая» команда не сумеет квалифицироваться на чемпионат мира, который состоится в следующем году.

За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.