Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров покинет Украину и посмотрит матч клуба, который он может возглавить
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 23:50 |
883
3

Ребров покинет Украину и посмотрит матч клуба, который он может возглавить

Сергей Станиславович может возглавить «Панатинаикос»

22 сентября 2025, 23:50 |
883
3
Ребров покинет Украину и посмотрит матч клуба, который он может возглавить
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду.

Тренер имел прямой контракт с руководством греческого «Панатинаикоса» относительно возможного сотрудничества. По информации греческих СМИ, Ребров согласился приехать в Грецию и посетить один из матчей «зеленых».

Ребров имеет действующий контракт до июня 2026 года, однако может покинуть расположение сборной Украины уже осенью, если «сине-желтая» команда не сумеет квалифицироваться на чемпионат мира, который состоится в следующем году.

За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.

По теме:
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
ФОТО. Жена Забарного впечатлила фанов ПСЖ перед матчем с Марселем
ОФИЦИАЛЬНО. Матео назначен главным тренером сборной Испании по баскетболу
Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу отставка назначение тренера Руй Витория ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22 сентября 2025, 23:59 5
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22 сентября 2025, 07:08 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»

Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 23:49
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Криштиану РОНАЛДУ: «Идиоты ничего не понимают в футболе»
Футбол | 23.09.2025, 00:27
Криштиану РОНАЛДУ: «Идиоты ничего не понимают в футболе»
Криштиану РОНАЛДУ: «Идиоты ничего не понимают в футболе»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
не пускайте його назад, в Україну!
Ответить
0
fifa2020
Молимось всією Україною, щоб залишився там! Маркевича або Вернидуба в крісло!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 122
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем