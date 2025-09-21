Сандерленд в меньшинстве спас ничейный результат в игре с Астон Виллой

21 сентября в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Сандерленд» встречался с «Астон Виллой».

Хозяева поля в первом тайме остались в меньшинстве. На 33-й минуте прямую красную карточку получил Рейнилдо Мандава.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Астон Вилла» воспользовалась численным преимуществом лишь на 67-й минуте. Автором гола стал Мэтти Кэш.

Но удержать победный счет подопечные Унаи Эмери каким-то чудом не смогли. На 76-й минуте Уилсон Исидор сравнял счет.

В матче «Борнмут» – «Ньюкасл» голов не забивали. «Сороки» провели крайне неудачный поединок и через 90 минут смогли попасть в створ соперника лишь один раз.

АПЛ. 21 сентября. 5-й тур

Сандерленд – Астон Вилла – 1:1

Голы: Исидор, 76 – Кэш, 67

Удаление: Мандава, 33

Борнмут – Ньюкасл – 0:0