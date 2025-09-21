Сандерленд в меньшинстве спас ничейный результат в игре с Астон Виллой
Во втором матче игрового дня Борнмут расписал нулевую ничью с Ньюкаслом.
21 сентября в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Сандерленд» встречался с «Астон Виллой».
Хозяева поля в первом тайме остались в меньшинстве. На 33-й минуте прямую красную карточку получил Рейнилдо Мандава.
«Астон Вилла» воспользовалась численным преимуществом лишь на 67-й минуте. Автором гола стал Мэтти Кэш.
Но удержать победный счет подопечные Унаи Эмери каким-то чудом не смогли. На 76-й минуте Уилсон Исидор сравнял счет.
В матче «Борнмут» – «Ньюкасл» голов не забивали. «Сороки» провели крайне неудачный поединок и через 90 минут смогли попасть в створ соперника лишь один раз.
АПЛ. 21 сентября. 5-й тур
Сандерленд – Астон Вилла – 1:1
Голы: Исидор, 76 – Кэш, 67
Удаление: Мандава, 33
Борнмут – Ньюкасл – 0:0
