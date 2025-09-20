В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Сандерленд

После 6-ти лет отсутствия команда наконец-то смогла вернуться в высший дивизион Англии. После повышения «черных кошек» сразу побили трансферный рекорд для новичка АПЛ, потратив на новых игроков более 200 миллионов фунтов. И это дало свои плоды – команда в чемпионате уже победила «Вест Хэм» и «Брентфорд», сыграла вничью с «Кристалл Пелас», однако потерпела поражение против «Бернли». 7 набранных очков позволяют «Сандерленду» занимать 7 место турнирной таблицы.

Из Кубка английской лиги «черные коты» вылетели на стадии 1/32 финала после поражения «Хаддерсфилда» в серии пенальти.

Астон Вилла

Новый сезон для бирмингенцев начался просто ужасно. В Премьер-лиге коллектив до сих пор не одержал ни одной победы, проиграл «Брентфорду» и «Кристал Пелас», а также сыграл вничью 0:0 с «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Такая печальная статистика позволяет команде находиться на предпоследнем месте в турнире таблицы.

Из Кубка английской лиги «виллианы» уже вылетели, проиграв «Брентфорду» в серии пенальти 1/16 финала.

Личные встречи

Последний раз команды играли между собой еще в 2018 году. Тогда в рамках Чемпионшипа победу со счетом 3:0 одержала «Астон Вилла».

Интересные факты

«Астон Вилла» не забила ни одного гола за 4 стартовых матча Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Астон Вилла» не одержала ни одной победы в 3-х последних выездных играх.

«Сандерленд» пропустил первым в 3-х из 4 последних матчах.

Возможные стартовые составы

Сандерленд: Роэфс – Мандава, Альдерете, Мукиле, Хьюм – Садики, Джака, Диарра – Адингра, Исидор, Тальби

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Мингс, Конса, Кэш – Макгин, Богарде – Буэндиа, Эллиот, Роджерс – Воткинс

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.68.