Сандерленд – Астон Вилла – 1:1. Выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор

21 сентября в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между клубами «Сандерленд» и «Астон Вилла».

Местом проведения встречи стала арена «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.

Хозяева еще в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления защитника. Однако такой ход событий не помешал «Сандерленду» добиться ничьей в игре с «Астон Виллой» – 1:1.

АПЛ. 21 сентября. 5-й тур

«Сандерленд» – «Астон Вилла» – 1:1

Голы: Исидор, 76 – Кэш, 67

Удаление: Мандава, 33