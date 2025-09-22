Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сандерленд – Астон Вилла – 1:1. Выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Сандерленд
21.09.2025 16:00 – FT 1 : 1
Астон Вилла
Англия
22 сентября 2025, 07:53 |
Сандерленд – Астон Вилла – 1:1. Выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура АПЛ

Сандерленд – Астон Вилла – 1:1. Выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между клубами «Сандерленд» и «Астон Вилла».

Местом проведения встречи стала арена «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.

Хозяева еще в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления защитника. Однако такой ход событий не помешал «Сандерленду» добиться ничьей в игре с «Астон Виллой» – 1:1.

АПЛ. 21 сентября. 5-й тур

«Сандерленд» – «Астон Вилла» – 1:1

Голы: Исидор, 76 – Кэш, 67

Удаление: Мандава, 33

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Вильзон Изидор (Сандерленд), асcист Гранит Джака.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла), асcист Бубакар Камара.
34’
Рейнилду Мандава (Сандерленд) получает красную карточку.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Сандерленд Астон Вилла
