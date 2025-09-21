Воссоединение суперпары. Топовые чешки взяли первый совместный титул с 2024

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками хардового турнира WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В финале чешки в двух сетах переиграли тандем Майя Джойнт (Австралия) / Кэти Макнелли (США) за 1 час и 45 минут.

WTA 500 Сеул. Пары. Хард. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Майя Джойнт (Австралия) / Кэти Макнелли (США) – 6:3, 7:6 (8:6)

Помимо Джойнт и Макнелии, Крейчикова и Синякова в Сеуле также одолели дуэты Анна Блинкова / Макото Ниномия, Жаклин Кристиан / Сэ Шувэй, и Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Барбора и Катерина завоевали 18-й совместный трофей и первый с июля 2024 года. В прошлом сезоне они только дважды сыграли в одной паре – на соревнованиях в Праге, где взяли титул, и на Олимпиаде – поражение в четвертьфинале.

Перед стартом сезона 2024 года Крейчикова и Синякова объявили, что больше не будут играть в одной паре. Инициативу проявила Катерина. Всего за карьеру они вместе выиграли семь турниров Grand Slam, Олимпиаду-2020 в Токио и Итоговый турнир WTA 2021.

Синякова сейчас играет в одной паре с Тейлор Таунсенд, а Крейчикова из-за травмы не делала акцент на парном разряде, но последние турниры провела вместе с Аленой Остапенко – бывшей напарницей Людмилы Киченок.

Барбора и Катерина в Сеуле также выступили и в одиночке. Крейчикова добралась до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке Иге Свентек, а Синякова дошла до полуфинала – поражение Екатерине Александровой.