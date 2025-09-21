Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Англия
21 сентября 2025, 11:52 |
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде

Анализируем странные слухи о якобы ближайших планах Михаила…

Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Instagram. Михаил Мудрик

Жизнь 24-летнего украинского вингера Челси Михаила Мудрика в последнее время, вероятно, знала немало радостей, однако ни одна из них не была напрямую связана с футболом. Свой последний, по состоянию на текущий момент, матч на профессиональном уровне Мудрик сыграл без малого десять месяцев назад – 28 ноября 2024-го. Это была игра общего этапа Лиги конференций, в которой Челси на выезде гостил у немецкого Хайденхайма. Тогда лондонцы добыли победу со счетом 2:0, а Мудрик, проведя на поле все 90 минут, отличился одним из забитых мячей.

Кто ж знал, что вскоре после матча с Хайденхаймом в профессиональной карьере Мудрика начнется черная полоса, ширина которой пока видится очень и очень значительной, чтобы украинец сумел легко ее преодолеть.

В середине декабря минувшего года Челси официально сообщил о проблемах Мудрика с антидопинговыми правилами. В пробе А украинского вингера были найдены следы запрещенного вещества – мельдония, по причине чего Михаил был немедленно отстранен от выступлений во всех турнирах на профессиональном уровне. Сам футболист с первого же дня заявлял, что намерено не принимал допинг, однако ситуация все равно дошла до анализа пробы Б, который подтвердил факт наличия мельдония в его организме.

В настоящий момент Михаил Мудрик все еще продолжает быть временно отстраненным от профессионального футбола и даже не имеет возможности тренироваться с Челси. Решение о сроках его дисквалификации, как ожидается, будет принято до конца текущего года. В худшем случае Мудрику грозит четырехлетний бан, хотя большинство экспертов склоняются к мнению, что юристам Михаила, которые ранее представляли в похожем деле интересы титулованного француза Поля Погба, удастся “скостить” срок до, вероятно, двух лет дисквалификации, один из которых украинец, по сути, уже отбыл.

В этой связи абсолютно странной, если не сенсационной, выглядит новость, появившаяся в СМИ буквально накануне. Якобы Мудрик всерьез задумывается о том, чтобы попробовать себя в спринтерских забегах и, возможно, даже принять участие в Олимпийских играх, который в 2028 году состоятся в Лос-Анджелесе (США). Примечательно, что новость об этом мгновенно подхватили не только все ведущие отечественные информационные издания, но и многие известные спортивные британские СМИ. Например, The Mirror и The Daily Express. Первоисточником же выступила испанская Marca, которая дословно написала следующее: “Сегодня, неожиданно для всего спортивного мира, Мудрик решил сменить мяч на шиповки. Его цель – выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве спринтера за команду Украины. Да, тот самый Мудрик, который побил рекорды скорости в своем дебютном матче Премьер-лиги, развив максимальную скорость в 36,67 км/ч, теперь хочет превратить эту взрывную силу в олимпийские медали”.

Насколько же эта информация правдоподобна и реально ли, что Мудрик может оставить футбол ради легкой атлетики?

Давайте оговоримся сразу. Для того, чтобы выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе Михаилу Мудрику будет необходимо выполнить минимальные требования World Athletics и пройти отбор в 2027 году. Очевидно, что к этому отбору спортсмены проходят особенный цикл подготовки, чтобы иметь возможность проявить свой максимум. Для этого требуются десятки, если не сотни часов специальных физических упражнений, которые вряд ли сочетаемы с необходимостью участвовать в ежедневных футбольных тренировках. Поэтому сочетать игру в профессиональный футбол с подготовкой к Олимпиаде-2028 у Мудрика вряд ли удастся. И это мы еще не вспоминаем об условиях контракта, в котором подобные “инициативы” игрока вряд ли ему позволены.

Более того, как мы уже выяснили, в 2027-м, при благополучном развитии событий, Мудрик уже сможет вернуться после дисквалификации за найденный в его организме мельдоний на футбольное поле и продолжить выступать то ли за Челси, то ли за другой клуб, если “синие” пожелают туда продать или отпустить в аренду украинца.

Getty Images. Михаил Мудрик

Самовольно распоряжаться своей спортивной карьерой Мудрик, как минимум до лета 2031 года – срока действия его текущего контракта с Челси, возможности не имеет. Чтобы расторгнуть трудовое соглашение с лондонцами украинскому вингеру придется пойти на выплату неустойки, а это практически стопроцентный сдерживающий фактор для всех профессиональных футболистов.

Существует также теоретический вариант, при котором Челси сам решит пойти на расторжение контракта с Мудриком, чтобы уменьшить обремененность зарплатного фонда окладом игрока, который пока не имеет возможности выходить на поле. Однако по поводу применения этой возможности ныне также существуют обоснованные сомнения. Если уж в Челси прождали практически год дисквалификации Мудрика и не пошли на кардинальные решения, то зачем прибегать к ним сейчас, когда, вероятно, половина потенциального срока дисквалификации уже прошла?.. Как-никак, а Михаил Мудрик остается активом для “синих”, которые, напомним, потратили 70 миллионов евро на его подписание из Шахтера.

Кроме того, объективно вызывает сомнения и источник информации – испанская Marca. Сложно сказать, каким образом иностранному изданию удалось найти настолько хорошо осведомленные источники, приближенные к Мудрику, которые бы снабдили журналистов с Пиренейского полуострова данной сенсацией. В Украине, откуда Михаил родом, ничего не знают, в Англии, где он нынче проживает – тоже, зато вот в Испании в курсе всех событий… Как минимум, звучит странно.

В самом Челси уже давно предпочитают предметно не комментировать информацию, связанную с допинговым делом Мудрика. Например, главный тренер лондонцев Энцо Мареска в одном из последних упоминаниях об украинце заявил следующее: “Я разговаривал с Мишей в Польше, когда мы играли в финале Лиги конференций-2024/25. С тех пор я с ним не общался. Я не видел новостей, но мне о них сообщают. Больше мне добавить нечего, потому что у меня нет дополнительной информации. Миша – игрок Челси. Пока он им остается, я буду ему доверять. И это касается всех наших футболистов”.

Скорее всего, выводы испанских журналистов сделаны на основании данных о том, что в последнее время Михаил Мудрик часто тренировал свой ключевой игровой скилл – скоростные рывки. Помогали и помогают вингеру Челси в этой работе бывшие участники Олимпийских игр от Украины в беговых дисциплинах. Впрочем, самого по себе этого фактора вряд ли достаточно, чтобы утверждать, что Мудрик хочет сменить футбол на легкую атлетику. С другой стороны, читатели же любят и зачастую даже ждут сенсаций, в которые так легко поверить, особенно если, по тем или иным причинам, почти невозможно проверить…

Текст: meta.ua

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Удаление сыграло свою роль в матче против Ман Юнайтед»
Рубен АМОРИМ: «Победа над Челси? Конечно, удаление вратаря очень помогло»
Саладуха объяснила, поедет ли Мудрик на Олимпиаду: «Он не тренируется»
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Андрій Шевченко
Скажіть цьому пі...еру оп ушеному, що там теж на допінг перевіряють.
Ответить
+2
GloryUkraine
0%
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Если кроме шуток, то Мудрик - это реально могла бы быть наша надежда на медали в мужском спринте впервые за многие десятилетия.
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
