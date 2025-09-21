Чернигов и Металлист назвали стартовые составы на матч 7-го тура

В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Чернигов» на своем поле сыграет с харьковским «Металлистом».

«Чернигов» провел в чемпионате пять матчей. Команда одержала одну победу, а в остальных поединках проиграла. В турнирной таблице ФК «Чернигов» занимает 14 место.

«Металлист» отстает от «Чернигова» на одно очко и идет на 15-й позиции. Харьковский клуб в пяти матчах добыл две ничьи и потерпел три поражения.

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена». Начало матча в 12:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.