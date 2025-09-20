Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
20 сентября 2025, 17:28
Определена финальная пара Кубка Билли Джин Кинг 2025

Сборные Италии и США в Шэньчжэне разыграют трофей в решающем противостоянии

Определена финальная пара Кубка Билли Джин Кинг 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

На Кубке Билли Джин Кинг 2025, который проходит в Шэньчжэне (Китай), определена финальная пара.

В решающем противостоянии трофей разыграют сборные Италии и США.

В полуфинале итальянки оказались сильнее команды Украины (2:1), а американки разобрались с представительницами Великобритании (2:0).

Италия в восьмой раз сыграет в финале неофициального чемпионата мира по теннису, в частности третий год подряд. Итальянки являются действующими чемпионками турнира, а всего на их счету пять трофеев.

Сборная США проведет 31-й финал и первый с 2018 года. США 18 раз становились лучшей сборной мира.

Что касается очных противостояний, то американки ведут со счетом 9:5. В последний раз США и Италия встречались между собой в 2015 году в четвертьфинале Мировой группы – итальянки победили 3:2.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Пары 1/2 финала

Италия [1] – Украина – 2:1
США [3] – Великобритания [2] – 2:0

женская сборная США по теннису женская сборная Италии по теннису Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Великобритании по теннису
