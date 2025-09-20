Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Два камбека. Сборная США выбила Великобританию и вышла в финал КБДК-2025
Кубок Билли Джин Кинг
20 сентября 2025, 16:57 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:06
425
0

Два камбека. Сборная США выбила Великобританию и вышла в финал КБДК-2025

Наварро и Пегула выиграли свои одиночные матчи и принесли команде общую победу

20 сентября 2025, 16:57 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:06
425
0
Два камбека. Сборная США выбила Великобританию и вышла в финал КБДК-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Сборная США по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проводится на кортах китайского города Шэньчжэнь.

В полуфинале американки выиграли матчевое противостояние у команды Великобритании со счетом 2:0. Все решилось в одиночных поединках.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Эмма Наварро отыгралась с проигранного сета и брейка во втором против Сонай Картал, а затем Джессика Пегула не без проблем справилась с Кэти Бултер.

В финале КБДК-2025 американки поборются против сборной Италии, которая днем ранее выбила Украину (2:1).

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

США – Великобритания – 2:1

  • Эмма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3
  • Джессика Пегула – Кэти Бултер – 3:6, 6:4, 6:2

По теме:
Определена финальная пара Кубка Билли Джин Кинг 2025
США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE
Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Джессика Пегула Кэти Бултер Сонай Картал Эмма Наварро Кубок Билли Джин Кинг женская сборная США по теннису женская сборная Великобритании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Футбол | 20 сентября 2025, 12:04 12
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»

Экс-полузащитник «горняков» считает, что Николаю Матвиенко не стоит уходить из Шахтера

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20 сентября 2025, 07:32 31
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо

С Владислава сняли автогол

ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20.09.2025, 04:21
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле
Теннис | 20.09.2025, 12:31
Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле
Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем