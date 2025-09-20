Два камбека. Сборная США выбила Великобританию и вышла в финал КБДК-2025
Наварро и Пегула выиграли свои одиночные матчи и принесли команде общую победу
Сборная США по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проводится на кортах китайского города Шэньчжэнь.
В полуфинале американки выиграли матчевое противостояние у команды Великобритании со счетом 2:0. Все решилось в одиночных поединках.
Вначале Эмма Наварро отыгралась с проигранного сета и брейка во втором против Сонай Картал, а затем Джессика Пегула не без проблем справилась с Кэти Бултер.
В финале КБДК-2025 американки поборются против сборной Италии, которая днем ранее выбила Украину (2:1).
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
США – Великобритания – 2:1
- Эмма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3
- Джессика Пегула – Кэти Бултер – 3:6, 6:4, 6:2
