Испания20 сентября 2025, 17:17 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:55
210
0
Реал Мадрид – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча пятого тура Ла Лиги 2025/26
20 сентября 2025, 17:17 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:55
210
0
20 сентября проходит матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ла Лига 2025/26. 5-й тур, 20 сентября
Реал Мадрид – Эспаньол – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Милитао, 22
(новость обновляется)
Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2025, 20:16 7
Мичел заявил, что Владислав не знает испанского языка
Футбол | 20 сентября 2025, 17:37 2
У игрока не получилось выбить мяч подальше
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Футбол | 20.09.2025, 12:04
Футбол | 20.09.2025, 07:32
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 06:50 46
19.09.2025, 01:25 3
19.09.2025, 06:55 11
19.09.2025, 03:21 8
19.09.2025, 10:28 56
19.09.2025, 16:43 80
19.09.2025, 19:11 2