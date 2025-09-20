Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
20 сентября 2025, 17:17 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:55
210
0

Реал Мадрид – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча пятого тура Ла Лиги 2025/26

20 сентября 2025, 17:17 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:55
210
0
Реал Мадрид – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

20 сентября проходит матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Реал Мадрид – Эспаньол – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Милитао, 22

(новость обновляется)

Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Пушка издалека. Защитник Реала оформил шедевр в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как Малиновский отличился ассистом в матче с Болоньей
Жирона вдевятером была разгромлена Леванте, Ваната заменили во втором тайме
Реал Мадрид Реал - Эспаньол Эспаньол видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эдер Милитао
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Футбол | 19 сентября 2025, 20:16 7
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо

Мичел заявил, что Владислав не знает испанского языка

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20 сентября 2025, 17:37 2
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

У игрока не получилось выбить мяч подальше

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Футбол | 20.09.2025, 12:04
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 46
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем