Реал Мадрид – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)

20 сентября проходит матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Ла Лига 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Реал Мадрид – Эспаньол – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Милитао, 22

(новость обновляется)

Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция