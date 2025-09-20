Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль одолел Эвертон в матче Премьер-лиги, Миколенко сыграл 86 минут
Чемпионат Англии
Ливерпуль
20.09.2025 14:30 – FT 2 : 1
Эвертон
Англия
20 сентября 2025, 16:23 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:09
Ливерпуль одолел Эвертон в матче Премьер-лиги, Миколенко сыграл 86 минут

Подопечные Арне Слота с минимальным счетом одолели «ирисок» в поединке пятого тура

Ливерпуль одолел Эвертон в матче Премьер-лиги, Миколенко сыграл 86 минут
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон». Подопечные Арне Слота одолели соперника со счетом 2:1 и сохранили лидерство в турнирной таблице.

На десятой минуте встречи вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах отдал точный и невероятный пас на Гравенберха, который одним касанием переправил мяч в ворота соперника и вывел подопечных Арне Слота вперед.

На 29-йминуте форвард хозяев Уго Экитике получил точную передачу из глубины поля от Гравенберха и уверенно переиграл Пикфорда, увеличив преимущество «Ливерпуля».

«Эвертон» ответил точным ударом полузащитника Идриссы Гуйе во второй половине игры, однако забить больше не сумел. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

После пяти туров «мерсисайдцы» набрали 15 балов и занимают первое место в турнирной таблице. В активе «Эвертона» – семь очков, подопечные Дэвида Мойеса разместились на седьмой позиции.

Английская Премьер-лига, 5-й тур. 20 сентября

Ливерпуль – Эвертон – 2:1

Голы: Гравенберх, 10, Экитике, 29 – Гуйе, 58

Фотогалерея:

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Эвертон Райан Гравенберх Уго Экитике Идрисса Гуйе
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
