«Эволюция команды». Полная пресс-конференция Слота после матча с Эвертоном

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции высказался о матче с «Эвертоном» в пятом туре АПЛ, в котором его подопечные одержали минимальную победу (2:1).

«В этом матче нам нужна была правильная ментальность, возможно, немного иная, чем в предыдущих играх. Но мы всегда знали, насколько сложным будет этот поединок, даже если бы у нас было достаточно времени на подготовку. А если ты играешь третий матч менее чем за семь дней против своих соперников, то понимаешь, что вторая половина может быть очень тяжёлой. Именно поэтому я формировал составы в течение недели так, чтобы игроки были готовы к этой игре – это был самый интенсивный матч из трёх, и мы знали это заранее. Вы могли видеть, как хорошо мы можем играть, когда свежие – первые 45 минут были невероятными, как мы играли. Но вторая половина была сложнее из-за «Эвертона», конечно, а также потому, что мы немного устали физически. Но ментально мы не исчерпали себя.

Именно поэтому командам вроде нашей, «Челси» и другим, которые играют в Европе, нужен такой состав, потому что приходится играть очень много матчей. Снова же, это не оправдание – мы должны принимать ситуацию такой, какая она есть, но у нас были проблемы: Александр Исаак не тренировался четыре месяца, Макаллистер часто пропускал игры – можно продолжать. Но хорошо, что у меня есть варианты для ротации в течение недели, а те, кто сыграл три раза по 90 минут – Вирджил Ван Дейк, Ибрагим Конате, Мохамед Салах, Райан и Собослаи – те, кто привык к такой интенсивности на этом уровне, и они снова показали очень хороший уровень.

Будут ли лидеры играть в следующем матче? Могу сказать сразу: во вторник вы их не увидите. Если это как-то поможет «Саутгемптону» – они поймут.

Выступление Гравенберха? Думаю, для каждого игрока важно иметь команду вокруг себя, чтобы показать, на что он способен. У нас много хороших игроков, как я уже упоминал. Оба гола были похожи, в одной и той же зоне атаки.

Я планировал заменить Гравенберха после 60 минут, но тогда мы пропустили гол. Он в центре внимания главным образом благодаря атакующим действиям, но я также вижу, сколько он бегает без мяча, сколько раз помогает Бредли в ситуации два против одного и то же для Доминика. Благодаря этому мы можем оставить Салаха впереди и получить от него максимум. Он играет очень хорошо, и сейчас больше внимания к нему из-за голов и ассистов, но даже без этого он бы играл прекрасно. После шести матчей есть больше позитива, чем в прошлом сезоне.

Как я уже сказал, первый тайм было приятно смотреть, хотя в конце тайма у них был первый удар в створ, не уверен. Второй тайм показал, насколько трудно пропускать 1-2, если ты уже ведёшь 2-0 – появляется неуверенность. Обычно мы не сомневаемся и продолжаем атаковать, но я уже много говорил о нашем графике. Ещё раз: у нас были лучшие шансы забить третий гол, чем у них забить второй.

Думаю, мы эволюционируем. Ты постоянно пытаешься делать что-то новое, сохраняя то, что работает, но другие команды тоже пытаются подстроиться под нас, поэтому мы должны постоянно развиваться. К тому же у нас сейчас другие игроки, чем в прошлом сезоне, поэтому иногда приходится корректироваться в соответствии с их качествами.

Думаю, мы очень хорошо управляли игрой, хотя некоторые моменты не были реализованы идеально. Это я также говорил перед матчем: есть много положительного, но нужно понимать, что один момент может изменить ход игры. Так произошло против «Борнмута», когда мы вели 2-0, но из-за ошибки пропустили 2-1. Такие вещи происходят и со стандартными положениями, как против «Ньюкасла» или «Атлетико». Нужно помнить: один момент может изменить игру, независимо от того, как хорошо ты играешь. Это зона для улучшения, но в целом мы очень хорошо контролировали игру. После их гола 2-1 у них не было шансов, но психологически всегда немного сложно, когда ведёшь 2-1.

Игра Экитике? Конечно, я впечатлён, но мы знали, кого подписываем. Как и у любой другой команды в лиге, у каждой есть два форварда-девятки – сегодня это было заметно на примере «Эвертона». У нас два форварда высокого уровня, как и у конкурентов. Это хорошо, потому что Гуго точно не готов играть три раза по 90 минут в таком темпе и стиле, как мы играем. У нас высокий темп, постоянный прессинг, быстрый старт атаки при мяче вне игры.

Это очень хорошие игроки, и мы играли в разных схемах, создавая отличные моменты. Для меня многое зависело от того, что мы занимали позиции, которые ожидали от соперника. Многие команды не оправдывали наши ожидания, поэтому приходилось корректироваться во время перерыва. Это реальность, и мы не можем изобретать что-то новое. Именно поэтому соперники всегда знают, что получат, играя против нас, потому что у нас мало времени на тренировки. Не нужно меня жалеть – у меня отличные игроки.

«Эвертон» играл так, как мы ожидали, и мы занимали свои позиции очень хорошо. Именно поэтому мы несколько раз могли проходить через них, хотя обычно вторая половина лучше, потому что нужно корректировать всё во время перерыва, ведь соперник в первом тайме делал что-то совсем другое, чем мы ожидали», – сказал Слот.