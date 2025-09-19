Англия19 сентября 2025, 12:25 |
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 20 сентября в 14:30 по Киеву
19 сентября 2025, 12:25
В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Ливерпуль – ЭвертонСмотреть трансляцию
