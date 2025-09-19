Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
20.09.2025 14:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 20 сентября в 14:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль - Эвертон

В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с тренером после 4 поражений подряд
УЕФА начало расследование конфликта между Симеоне и фанатом Ливерпуля
Второй в АПЛ. Ярмолюк демонстрирует безумную статистику на старте сезона
