20 сентября, в рамках АПЛ свою встречу проведут Ливерпуль b Эвертон. Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Матчи Ливерпуля можно смотреть, как на отдельное шоу, здесь всегда есть интрига и чудесное спасение. Пока у клуба 100% в АПЛ, но во всех случаях команда вырывала победу в концовке матча. В последней встрече чемпионата подопечные Арне Слота вырвали победу на выезде у Бернли – 1:0, единственный мяч забил Мо Салах с пенальти.

Посреди недели Ливерпуль играл в Лиге чемпионов дома против мадридского Атлетико, где удалось забить два мяча уже к 6-й минуте. «Матрасники» смогли оправиться от шока, они совершили камбэк, сравняв счет, а дальше все было привычно, победный мяч в компенсированное время забил Ван Дейк, 3:2 в итоге.

Несмотря на то, что результаты хорошие, есть вопросы к игре, ведь всегда приходится проявлять свои волевые качества, чтоб взять три очка.

Эвертон

«Ириски» начали чемпионат с заслуженного выездного поражения от Лидса со счетом 0:1, а в последующих трех матчах удалось набрать целых 7 очков. Эвертон одолел на своем поле Брайтон – 2:0, а потом на выезде Вулверхэмптон – 3:2. В последнем матче была домашняя нулевая ничья против Астон Виллы, хотя подопечные Мойеса смотрелись лучше и могли выжать больше с этого противостояния.

Команда идет шестой в чемпионате, причем отставание от второй строчки составляет всего два очка. Эвертон подходит к предстоящей битве в отличной форме, так что может зацепиться за очки. Можно не сомневаться в том, «что ириски» сыграют вторым номером, пытаясь уделить больше внимания обороне.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, где преимущество на стороне Ливерпуля. В прошлом сезоне Эвертон сыграл на своем стадионе со счетом 2:2, а на чужом уступили 0:1.

Прогноз

Победа в таком дерби особенно важна, ведь на кону не просто три очка, а доминирование в своем городе.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуля – 1,45, ничья – 4,72, победа Эвертона – 6,8.

Ливерпуль ожидаемый фаворит этой пары, хотя не думаю, что Салаху и компании будет легко. Рискну предположить, что здесь зайдет ставка на обмен забитыми мячами за 1,76.