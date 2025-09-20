Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ: Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на мерсисайдское дерби
Чемпионат Англии
Ливерпуль
20.09.2025 14:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 сентября 2025, 09:56 |
79
0

АПЛ: Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на мерсисайдское дерби

Поединок начнется 20 сентября в 14:30 по Киеву

20 сентября 2025, 09:56 |
79
0
АПЛ: Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на мерсисайдское дерби
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

20 сентября, в рамках АПЛ свою встречу проведут Ливерпуль b Эвертон. Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Матчи Ливерпуля можно смотреть, как на отдельное шоу, здесь всегда есть интрига и чудесное спасение. Пока у клуба 100% в АПЛ, но во всех случаях команда вырывала победу в концовке матча. В последней встрече чемпионата подопечные Арне Слота вырвали победу на выезде у Бернли – 1:0, единственный мяч забил Мо Салах с пенальти.

Посреди недели Ливерпуль играл в Лиге чемпионов дома против мадридского Атлетико, где удалось забить два мяча уже к 6-й минуте. «Матрасники» смогли оправиться от шока, они совершили камбэк, сравняв счет, а дальше все было привычно, победный мяч в компенсированное время забил Ван Дейк, 3:2 в итоге.

Несмотря на то, что результаты хорошие, есть вопросы к игре, ведь всегда приходится проявлять свои волевые качества, чтоб взять три очка.

Эвертон

«Ириски» начали чемпионат с заслуженного выездного поражения от Лидса со счетом 0:1, а в последующих трех матчах удалось набрать целых 7 очков. Эвертон одолел на своем поле Брайтон – 2:0, а потом на выезде Вулверхэмптон – 3:2. В последнем матче была домашняя нулевая ничья против Астон Виллы, хотя подопечные Мойеса смотрелись лучше и могли выжать больше с этого противостояния.

Команда идет шестой в чемпионате, причем отставание от второй строчки составляет всего два очка. Эвертон подходит к предстоящей битве в отличной форме, так что может зацепиться за очки. Можно не сомневаться в том, «что ириски» сыграют вторым номером, пытаясь уделить больше внимания обороне.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, где преимущество на стороне Ливерпуля. В прошлом сезоне Эвертон сыграл на своем стадионе со счетом 2:2, а на чужом уступили 0:1.

Прогноз

Победа в таком дерби особенно важна, ведь на кону не просто три очка, а доминирование в своем городе.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуля – 1,45, ничья – 4,72, победа Эвертона – 6,8. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ливерпуль ожидаемый фаворит этой пары, хотя не думаю, что Салаху и компании будет легко. Рискну предположить, что здесь зайдет ставка на обмен забитыми мячами за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
20 сентября 2025 -
14:30
Эвертон
Обе забьют 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вильярреал – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль Эвертон Ливерпуль - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Футбол | 20 сентября 2025, 07:32 6
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов

В общей сложности «горняки» заработали на этих трансферах 358 миллионов евро

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 35
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

ДЕКУ: «Барселоне нужен был такой игрок, как он»
Футбол | 20.09.2025, 09:18
ДЕКУ: «Барселоне нужен был такой игрок, как он»
ДЕКУ: «Барселоне нужен был такой игрок, как он»
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Футбол | 19.09.2025, 10:28
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 79
Теннис
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 4
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем