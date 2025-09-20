Ливерпуль – Эвертон – 2:1. Как сыграл Миколенко? Видео голов и обзор матча
Подопечные Арне Слота с минимальным счетом одолели соперника в матче пятого тура АПЛ
В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон». Подопечные Арне Слота одолели соперника с минимальным счетом 2:1 и остались лидерами турнирной таблицы.
В первом тайме в ворота Пикфорда залетело два мяча – сначала счет открыл полузащитник Гравенбех, а на 29-й минуте преимущество «мерсисайдцев» увеличил форвард Экитике.
«Эвертон» сумел сократить отставание во второй половине игры после точного удара Идриссы Гуйе, однако сравнять счет «ириски» так и не сумели.
После пяти туров «мерсисайдцы» набрали 15 баллов и занимают первое место в чемпионате. В активе «Эвертона» – семь очков, подопечные Дэвида Моес разместились на седьмой позиции.
Английская Премьер-лига, 5-й тур. 20 сентября
Ливерпуль – Эвертон – 2:1
Голы: Гравенберх, 10, Экитике, 29 – Гуйе, 58
Видеообзор матча: (ожидается)
Видео голов:
ВИДЕО. Гравенберх переправил мяч в ворота Эвертона после невероятной передачи от Мохамеда Салаха
ВИДЕО. Экитике увеличил преимущество Ливерпуля после точной передачи Гравенберха
События матча
