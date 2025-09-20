В погоне за лидером. Динамо U-19 обыграло Александрию U-19

В матче шестого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Динамо» и «Александрии». Киевляне одержали победу со счетом 3:1.

Команды начали не очень активно, но уже на 8-й минуте открыли счет. Даниил Ищенко ударом головой вывел «Динамо» вперед.

На 56-й минуте поединка Богдан Редушко прямым ударом со штрафного отправил в ворота команды гостей второй мяч.

«Александрия» смогла возродить интригу, сократив отставание в счете. Но гол Виталия Лобко на 90-й минуте окончательно снял вопрос о победителе.

В турнирной таблице «Динамо» U-19 от «Шахтера» U-19 на одно очко. У «горняков» есть матч в запасе.

Национальная лига U-19, 6-й тур, 20 сентября. Конча-Заспа

«Динамо» U-19 – «Александрия» U-19 – 3:1

Голы: Ищенко (8), Редушко (56), Лобко (90) – Яременко (78)

«Динамо»: 71. Суркис, 11. Губенко, 34. Захарченко (4. Огородник, 64), 3. Дехтярь, 15. Дикий, 14. Ищенко, 21. Бекерский, 20. Федоренко (8. Люсин, 46), 17. Гродушский (10). (22. Осипенко, 64), 25. Токарь (9. Лобко, 84).

«Александрия»: 77. Чеботько, 80. Курлатов, 23. Левун, 3. Белый, 2. Грибеник (16. Гриценко, 34), 24 Куценко (59. Плакса, 46), 88. Яременко (к) (70. Османов, 9). 79), 33. Грузин (21. Васин, 79), 37. Халилов, 98. Омельченко.

Предупреждения: Редушко (74), Токарь (77) – Грузин (36), Яременко (50), Гриценко (55), Халилов (73), Османов (84).

Видеозапись матча