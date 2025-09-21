Англия21 сентября 2025, 13:31 |
327
0
Матч Арсенал – Манчестер Сити и другие. Прогнозы на 5-й тур АПЛ 2025/26
С 20 по 21 сентября в чемпионате Англии состоятся поединки пятого тура
21 сентября 2025, 13:31 |
327
0
🏆 С 20 по 21 сентября состоятся матчи четвертого тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 5-й тур АПЛ 2025/26:
- 20.09. 14:30 Ливерпуль – Эвертон [2:1]
- 20.09. 17:00 Брайтон – Тоттенхэм [2:2]
- 20.09. 17:00 Бернли – Ноттингем [1:1]
- 20.09. 17:00 Вест Хэм – Кристал Пэлас [1:2]
- 20.09. 17:00 Вулверхэмптон – Лидс [1:3]
- 20.09. 19:30 Манчестер Юнайтед – Челси [2:1]
- 20.09. 22:00 Фулхэм – Брентфорд [3:1]
- 21.09. 16:00 Борнмут – Ньюкасл
- 21.09. 16:00 Сандерленд – Астон Вилла
- 21.09. 18:30 Арсенал – Манчестер Сити
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|15
|2
|Тоттенхэм
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|10
|3
|Арсенал
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|9
|4
|Кристал Пэлас
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|9
|5
|Борнмут
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|9
|6
|Челси
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|8
|7
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|8
|8
|Сандерленд
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|7
|9
|Эвертон
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|7
|10
|Манчестер Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|7
|11
|Лидс
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|7
|12
|Манчестер Сити
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|6
|13
|Ньюкасл
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|5
|14
|Брайтон
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|5
|16
|Бёрнли
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|4
|17
|Брентфорд
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|4
|18
|Вест Хэм
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|3
|19
|Астон Вилла
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|2
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2025, 13:11 0
Поединок состоится 21 сентября в 17:15 по Киеву
Футбол | 20 сентября 2025, 14:34 2
Команды забили пять мячей на двоих
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Футбол | 21.09.2025, 11:52
Футбол | 21.09.2025, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 04:40 6
20.09.2025, 12:19
Футбол
20.09.2025, 06:50 52
20.09.2025, 07:32 40
19.09.2025, 19:59 1
19.09.2025, 09:02 34