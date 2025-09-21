Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 сентября 2025, 13:31
Матч Арсенал – Манчестер Сити и другие. Прогнозы на 5-й тур АПЛ 2025/26

С 20 по 21 сентября в чемпионате Англии состоятся поединки пятого тура

Матч Арсенал – Манчестер Сити и другие. Прогнозы на 5-й тур АПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Жузеп Гвардиола

🏆 С 20 по 21 сентября состоятся матчи четвертого тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 5-й тур АПЛ 2025/26:

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11 - 5 27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 15
2 Тоттенхэм 5 3 1 1 10 - 3 27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 10
3 Арсенал 4 3 0 1 9 - 1 21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 9
4 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6 - 2 27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 9
5 Борнмут 4 3 0 1 6 - 5 21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 9
6 Челси 5 2 2 1 10 - 5 27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 8
7 Фулхэм 5 2 2 1 6 - 5 28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 8
8 Сандерленд 4 2 1 1 5 - 3 21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 7
9 Эвертон 5 2 1 2 6 - 5 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7
10 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6 - 8 27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 7
11 Лидс 5 2 1 2 4 - 7 27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7
12 Манчестер Сити 4 2 0 2 8 - 4 21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 6
13 Ньюкасл 4 1 2 1 3 - 3 21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 5
14 Брайтон 5 1 2 2 6 - 8 27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5 - 9 27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 5
16 Бёрнли 5 1 1 3 5 - 8 27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6 - 10 27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
18 Вест Хэм 5 1 0 4 5 - 13 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0 - 4 21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 2
20 Вулверхэмптон 5 0 0 5 3 - 12 27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
Полная таблица

Фулхэм – Брентфорд – 3:1. Ярмолюк вышел в старте. Видео голов и обзор
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Динамо на заметку. Видео голов и обзор
Бернли – Ноттингем Форест – 1:1. Как сыграл Зинченко. Видео голов и обзор
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс прогнозы Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Челси Вест Хэм
