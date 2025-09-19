Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
20.09.2025 17:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2025, 23:06 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:16
17
0

Брайтон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 сентября в 17:00 по Киеву

19 сентября 2025, 23:06 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:16
17
0
Брайтон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Очень неоднозначным получилось начало сезона у «чаек». В чемпионате команда уступила середнякам «Борнмуту» и «Эвертону», сыграла вничью с «Фулхемом», однако смогла одолеть «Манчестер Сити». 4 набранных очка в стартовых 4-х турах позволяют команде занимать 13-е место турнирной таблицы.

В Кубке английской лиги команда начала с разгромной победы 6:0 на стадии 1/32 финала над «Окфордом» из Чемпионшипа.

Тоттенхэм

Действующий победитель Лиги Европы начал новый сезон почти эталонно. В чемпионате Англии команда одержала победы над «Бернли», «Ман Сити» и «Вест Хэмом», не пропустив при этом ни одного гола. Однако в поединке 3-го тура против «Борнмута» «шпоры» потерпели минимальное поражение. С 9 зачетными пунктами на счету лондонцы занимают 3-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

Новый сезон Лиги чемпионов «Тоттенхэм» начал с победы над «Вильярреалом» со счетом 1:0. Похоже, Томасу Франку пока удается ставить свою игру в команде.

Личные встречи

В последних 5 официальных поединках между командами на стороне «Брайтона» есть небольшое преимущество. Команда одержала победу в 3-х играх, еще 2 выигрыша на счету «Тоттенхэма».

Что интересно: чайки победили в обоих очных поединках прошлого сезона с общим счетом 7:3.

Интересные факты

  • В первых 5-х поединках этого сезона «Тоттенхэм» забил 9, а пропустил всего 1 гол.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Брайтона» в АПЛ длится уже 6 поединков.
  • «Брайтон» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 4-х поединков текущего сезона Премьер-лиги.

Возможные стартовые составы

Брайтон: Вертбрюгген – Кадиоглу, Данк, ван Геке, Велтман – Аяри, Милнер – Митома, Груда, Минте – Рюттер

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бергваль, Палинья, Сарр – Симонс, Ришарлисон, Кудус

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Брайтон
20 сентября 2025 -
17:00
Тоттенхэм
Обе забьют 1.59 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Игроки из Англии, Бразилии и Франции забили больше всего в первых турах АПЛ
Фулхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон Тоттенхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19 сентября 2025, 15:32 0
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги

Есть ставка даже на матч «Эльче» против «Овьедо»

Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
Футбол | 19 сентября 2025, 23:02 0
Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать

Артем признался, что у него было несколько таких предложений – все он отклонил

Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19.09.2025, 16:43
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 88
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем