Брайтон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 20 сентября в 17:00 по Киеву
В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Брайтон
Очень неоднозначным получилось начало сезона у «чаек». В чемпионате команда уступила середнякам «Борнмуту» и «Эвертону», сыграла вничью с «Фулхемом», однако смогла одолеть «Манчестер Сити». 4 набранных очка в стартовых 4-х турах позволяют команде занимать 13-е место турнирной таблицы.
В Кубке английской лиги команда начала с разгромной победы 6:0 на стадии 1/32 финала над «Окфордом» из Чемпионшипа.
Тоттенхэм
Действующий победитель Лиги Европы начал новый сезон почти эталонно. В чемпионате Англии команда одержала победы над «Бернли», «Ман Сити» и «Вест Хэмом», не пропустив при этом ни одного гола. Однако в поединке 3-го тура против «Борнмута» «шпоры» потерпели минимальное поражение. С 9 зачетными пунктами на счету лондонцы занимают 3-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.
Новый сезон Лиги чемпионов «Тоттенхэм» начал с победы над «Вильярреалом» со счетом 1:0. Похоже, Томасу Франку пока удается ставить свою игру в команде.
Личные встречи
В последних 5 официальных поединках между командами на стороне «Брайтона» есть небольшое преимущество. Команда одержала победу в 3-х играх, еще 2 выигрыша на счету «Тоттенхэма».
Что интересно: чайки победили в обоих очных поединках прошлого сезона с общим счетом 7:3.
Интересные факты
- В первых 5-х поединках этого сезона «Тоттенхэм» забил 9, а пропустил всего 1 гол.
- Беспроигрышная домашняя серия «Брайтона» в АПЛ длится уже 6 поединков.
- «Брайтон» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 4-х поединков текущего сезона Премьер-лиги.
Возможные стартовые составы
Брайтон: Вертбрюгген – Кадиоглу, Данк, ван Геке, Велтман – Аяри, Милнер – Митома, Груда, Минте – Рюттер
Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бергваль, Палинья, Сарр – Симонс, Ришарлисон, Кудус
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.59.
