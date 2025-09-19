В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Очень неоднозначным получилось начало сезона у «чаек». В чемпионате команда уступила середнякам «Борнмуту» и «Эвертону», сыграла вничью с «Фулхемом», однако смогла одолеть «Манчестер Сити». 4 набранных очка в стартовых 4-х турах позволяют команде занимать 13-е место турнирной таблицы.

В Кубке английской лиги команда начала с разгромной победы 6:0 на стадии 1/32 финала над «Окфордом» из Чемпионшипа.

Тоттенхэм

Действующий победитель Лиги Европы начал новый сезон почти эталонно. В чемпионате Англии команда одержала победы над «Бернли», «Ман Сити» и «Вест Хэмом», не пропустив при этом ни одного гола. Однако в поединке 3-го тура против «Борнмута» «шпоры» потерпели минимальное поражение. С 9 зачетными пунктами на счету лондонцы занимают 3-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

Новый сезон Лиги чемпионов «Тоттенхэм» начал с победы над «Вильярреалом» со счетом 1:0. Похоже, Томасу Франку пока удается ставить свою игру в команде.

Личные встречи

В последних 5 официальных поединках между командами на стороне «Брайтона» есть небольшое преимущество. Команда одержала победу в 3-х играх, еще 2 выигрыша на счету «Тоттенхэма».

Что интересно: чайки победили в обоих очных поединках прошлого сезона с общим счетом 7:3.

Интересные факты

В первых 5-х поединках этого сезона «Тоттенхэм» забил 9, а пропустил всего 1 гол.

Беспроигрышная домашняя серия «Брайтона» в АПЛ длится уже 6 поединков.

«Брайтон» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 4-х поединков текущего сезона Премьер-лиги.

Возможные стартовые составы

Брайтон: Вертбрюгген – Кадиоглу, Данк, ван Геке, Велтман – Аяри, Милнер – Митома, Груда, Минте – Рюттер

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бергваль, Палинья, Сарр – Симонс, Ришарлисон, Кудус

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.59.