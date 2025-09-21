Англия21 сентября 2025, 12:06 | Обновлено 21 сентября 2025, 12:22
30
0
Брайтон – Тоттенхэм 2:2. Спасение шпор. Видео голов и обзор матча
«Тоттенхэм» спасся от поражения благодаря автоголу
21 сентября 2025, 12:06 | Обновлено 21 сентября 2025, 12:22
30
0
В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Брайтон» на своем поле принимал «Тоттенхэм».
Хозяева открыли счет на 8-й минуте, а на 31-й закрепили свое преимущество. Но перед перерывом Ришарлисон один мяч отыграл.
«Шпоры» старались спастись от поражения и достигли успеха благодаря автоголу. На 82-й минуте защитник «Брайтона» Ян Пауль ван Хекке отправил мяч в свои ворота.
АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября
Брайтон – Тоттенхэм 2:2
Голы: Минте, 8, Айяри, 31 – Ришарлисон, 43, ван Хекке, 82 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Автогол забил Ян Паул ван Хекке (Брайтон).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Мохаммед Кудус.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Брайтон).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон), асcист Жоржиньо Рюттер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 сентября 2025, 08:56 1
Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко
Футбол | 20 сентября 2025, 18:10 18
У игрока не получилось выбить мяч подальше
Футбол | 21.09.2025, 11:00
Футбол | 21.09.2025, 08:03
Футбол | 21.09.2025, 11:35
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 07:52 2
20.09.2025, 21:02 22
20.09.2025, 07:32 38
19.09.2025, 18:40 5
21.09.2025, 07:35 1
20.09.2025, 04:40 6
19.09.2025, 08:30 5
Футбол