Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Тоттенхэм 2:2. Спасение шпор. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брайтон
20.09.2025 17:00 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 сентября 2025, 12:06 | Обновлено 21 сентября 2025, 12:22
30
0

Брайтон – Тоттенхэм 2:2. Спасение шпор. Видео голов и обзор матча

«Тоттенхэм» спасся от поражения благодаря автоголу

21 сентября 2025, 12:06 | Обновлено 21 сентября 2025, 12:22
30
0
Брайтон – Тоттенхэм 2:2. Спасение шпор. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Брайтон» на своем поле принимал «Тоттенхэм».

Хозяева открыли счет на 8-й минуте, а на 31-й закрепили свое преимущество. Но перед перерывом Ришарлисон один мяч отыграл.

«Шпоры» старались спастись от поражения и достигли успеха благодаря автоголу. На 82-й минуте защитник «Брайтона» Ян Пауль ван Хекке отправил мяч в свои ворота.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Брайтон – Тоттенхэм 2:2

Голы: Минте, 8, Айяри, 31 – Ришарлисон, 43, ван Хекке, 82 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Автогол забил Ян Паул ван Хекке (Брайтон).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Мохаммед Кудус.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Брайтон).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон), асcист Жоржиньо Рюттер.
По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Удаление сыграло свою роль в матче против Ман Юнайтед»
ВИДЕО. Как Месси оформил дубль и отдал ассист в матче против Ди Си Юнайтед
Рубен АМОРИМ: «Победа над Челси? Конечно, удаление вратаря очень помогло»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брайтон Тоттенхэм видео голов и обзор Янкуба Минте Ясин Айяри Ришарлисон
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Бокс | 21 сентября 2025, 08:56 1
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»

Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20 сентября 2025, 18:10 18
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

У игрока не получилось выбить мяч подальше

Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.09.2025, 11:00
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Футбол | 21.09.2025, 11:35
Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 22
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 1
Бокс
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем