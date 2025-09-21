Брайтон – Тоттенхэм 2:2. Спасение шпор. Видео голов и обзор матча

В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Брайтон» на своем поле принимал «Тоттенхэм».

Хозяева открыли счет на 8-й минуте, а на 31-й закрепили свое преимущество. Но перед перерывом Ришарлисон один мяч отыграл.

«Шпоры» старались спастись от поражения и достигли успеха благодаря автоголу. На 82-й минуте защитник «Брайтона» Ян Пауль ван Хекке отправил мяч в свои ворота.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Брайтон – Тоттенхэм 2:2

Голы: Минте, 8, Айяри, 31 – Ришарлисон, 43, ван Хекке, 82 (автогол)

