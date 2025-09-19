Фулхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 20 сентября в 22:00 по Киеву
В субботу, 20 августа состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Фулхэм
Относительно неплохо стартовали «дачники» в новом сезоне. За 4 игры чемпионата коллектив дважды сыграл вничью 1:1 с «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед», 2:0 проиграл «Челси» и минимально одолел «Лидс». 5 набранных баллов позволяют лондонцам занимать 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.
Путь в Кубке английской лиги «Фулхэм» начал со спокойной победы 2:0 над «Бристоль Сити».
Брентфорд
Учитывая уход тренера и нескольких ключевых игроков, команда начала новый сезон еще очень неплохо. «Брентфорду» удалось минимально победить «Астон Виллу» и отобрать очки у «Челси», однако в матчах против «Ноттингема» и «Сандерленда» команда потерпела поражение. С 4-мя очками «пчелы» занимают 12-е место турнирной таблицы Премьер-лиги на данный момент.
Свое путешествие по Кубку лиги «Брентфорд» начал с победы 2:0 над «Борнмутом» в 1/32 финала. В следующем раунде коллектив противостоял «Астон Вилли» и смог завоевать выигрыш в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного времени.
Личные встречи
В 5 последних поединках между командами царит равновесие – 2 победы «Брентфорда», 2 выигрыша «Фулхэма» и 1 ничья. Однако последний раз «пчелы» побеждали в этом противостоянии еще в августе 2023 года.
Интересные факты
- «Фулхэм» не проиграл ни одного домашнего матча в этом сезоне. На счету команды 2 победы и 1 ничья.
- «Брентфорд» не может сохранить ворота сухими уже в течение 3 игр подряд.
- Только в 1 из последних 9 матчей между командами было забито менее 3 голов.
Возможные стартовые составы
Фулхэм: Лено – Сессеньон, Бесси, Андерсен, Тете – Берге, Лукич – Ивоби, Кинг, Уилсон – Муниз
Брентфорд: Келлегер – Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Дамсгор, Уаттара – Тьяго
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.99.
22:00
