Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Фулхэм
20.09.2025 22:00 - : -
Брентфорд
Англия
19 сентября 2025, 23:30 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:36
Фулхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 сентября в 22:00 по Киеву

ФК Фулхэм

В субботу, 20 августа состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Фулхэм

Относительно неплохо стартовали «дачники» в новом сезоне. За 4 игры чемпионата коллектив дважды сыграл вничью 1:1 с «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед», 2:0 проиграл «Челси» и минимально одолел «Лидс». 5 набранных баллов позволяют лондонцам занимать 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

Путь в Кубке английской лиги «Фулхэм» начал со спокойной победы 2:0 над «Бристоль Сити».

Брентфорд

Учитывая уход тренера и нескольких ключевых игроков, команда начала новый сезон еще очень неплохо. «Брентфорду» удалось минимально победить «Астон Виллу» и отобрать очки у «Челси», однако в матчах против «Ноттингема» и «Сандерленда» команда потерпела поражение. С 4-мя очками «пчелы» занимают 12-е место турнирной таблицы Премьер-лиги на данный момент.

Свое путешествие по Кубку лиги «Брентфорд» начал с победы 2:0 над «Борнмутом» в 1/32 финала. В следующем раунде коллектив противостоял «Астон Вилли» и смог завоевать выигрыш в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного времени.

Личные встречи

В 5 последних поединках между командами царит равновесие – 2 победы «Брентфорда», 2 выигрыша «Фулхэма» и 1 ничья. Однако последний раз «пчелы» побеждали в этом противостоянии еще в августе 2023 года.

Интересные факты

  • «Фулхэм» не проиграл ни одного домашнего матча в этом сезоне. На счету команды 2 победы и 1 ничья.
  • «Брентфорд» не может сохранить ворота сухими уже в течение 3 игр подряд.
  • Только в 1 из последних 9 матчей между командами было забито менее 3 голов.

Возможные стартовые составы

Фулхэм: Лено – Сессеньон, Бесси, Андерсен, Тете – Берге, Лукич – Ивоби, Кинг, Уилсон – Муниз

Брентфорд: Келлегер – Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Дамсгор, Уаттара – Тьяго

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.99.

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
20 сентября 2025 -
22:00
Брентфорд
Тотал больше 2.5 1.99
Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
