20 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 21 сентября 2025, 00:12
Весь матч от Ярмолюка. Фулхэм с камбеком одолел Брентфорд в пятом туре АПЛ

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу дачников, Егор остался без голевых действий

Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоялся матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Фулхэм и Брентфорд.

Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

20 сентября состоялся матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Фулхэм и Брентфорд.

Первыми в этой встрече отличились гости на 20-й минуте – ворота соперников поразил Миккель Дамсгор.

Но уже к первому тайму хозяева сумели выйти вперед благодаря голам Алекса Ивоби и Гарри Уилсон. А во второй 45-минутке для дачников третий мяч положил Итан Пиннок, который отметился автоголом.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел в старте и отыграл весь матч.

В LIVE-таблице чемпионата Англии Фулхэм с восемью очками занимает седьмое место. У Брентфорда четыре пункта и 17-я позиция.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Фулхэм – Брентфорд – 3:1

Голы: Ивоби, 38, Уилсон, 40, Пиннок, 50 (автогол)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
