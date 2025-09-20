В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Борнмут

Старт сезона в Премьер-лиге получился для «вишен» практически идеальным. Несмотря на уход практически всех игроков обороны, команда продолжает показывать очень достойную игру и за 4 поединка чемпионата уже смогла одолеть «Вулвергемптон», «Тоттенхэм» и «Брайтон». Однако без потерь не обошлось – в 1-м туре коллектив потерпел поражение против «Ливерпуля» со счетом 4:2. С 9 очками коллектив находится на 5 месте турнирной таблицы.

Однако у Кубка английской лиги не сложилось – «Борнмут» вылетел от «Брентфорда» еще на стадии 1/32 финала турнира.

Ньюкасл

А вот «сороки» начали сезон не совсем удачно. Вкус первой и пока единственной победы «Ньюкасл» почувствовал только в 4-м туре АПЛ, когда минимально переиграл «Вулвз». До этого команда дважды сыграла вничью 0:0 против «Астон Виллы» и «Лидса» и проиграла «Ливерпулю» со счетом 3:2. Поэтому с 5 очками на счету коллектив занимает 12-ю строчку Премьер-лиги.

В Лиге чемпионов «Ньюкасл» начал с домашнего поражения 1:2 в игре 1-го тура основного этапа турнира против «Барселоны».

Личные встречи

В последних пяти поединках между коллективами неожиданно преимущество имеет «Борнмут». На счету «вишен» 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Борнмут» забивал первым в каждом из последних 5 очных поединков между командами.

Безвыигрышная выездная серия «Ньюкасла» в АПЛ продолжается уже 5 игр подряд.

«Ньюкасл» забил 3 мяча в текущем сезоне чемпионата – худший показатель только у «Астон Виллы».

Возможные стартовые составы

Борнмут: Петрович – Трюффе, Сенеси, Милосавлевич, Гилл – Скотт, Адамс – Брукс, Тавернье, Семеньо – Эванилсон

Ньюкасл: Поуп – Голл, Берн, Тчау, Ливраменто – Жолинтон, Тонали, Гимараеш – Барнс, Вольтемаде, Мерфи

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.68.