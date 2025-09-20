Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
21.09.2025 16:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:42
36
0

Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 21 сентября в 16:00 по Киеву

20 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:42
36
0
Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ньюкасл

В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Борнмут

Старт сезона в Премьер-лиге получился для «вишен» практически идеальным. Несмотря на уход практически всех игроков обороны, команда продолжает показывать очень достойную игру и за 4 поединка чемпионата уже смогла одолеть «Вулвергемптон», «Тоттенхэм» и «Брайтон». Однако без потерь не обошлось – в 1-м туре коллектив потерпел поражение против «Ливерпуля» со счетом 4:2. С 9 очками коллектив находится на 5 месте турнирной таблицы.

Однако у Кубка английской лиги не сложилось – «Борнмут» вылетел от «Брентфорда» еще на стадии 1/32 финала турнира.

Ньюкасл

А вот «сороки» начали сезон не совсем удачно. Вкус первой и пока единственной победы «Ньюкасл» почувствовал только в 4-м туре АПЛ, когда минимально переиграл «Вулвз». До этого команда дважды сыграла вничью 0:0 против «Астон Виллы» и «Лидса» и проиграла «Ливерпулю» со счетом 3:2. Поэтому с 5 очками на счету коллектив занимает 12-ю строчку Премьер-лиги.

В Лиге чемпионов «Ньюкасл» начал с домашнего поражения 1:2 в игре 1-го тура основного этапа турнира против «Барселоны».

Личные встречи

В последних пяти поединках между коллективами неожиданно преимущество имеет «Борнмут». На счету «вишен» 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Борнмут» забивал первым в каждом из последних 5 очных поединков между командами.
  • Безвыигрышная выездная серия «Ньюкасла» в АПЛ продолжается уже 5 игр подряд.
  • «Ньюкасл» забил 3 мяча в текущем сезоне чемпионата – худший показатель только у «Астон Виллы».

Возможные стартовые составы

Борнмут: Петрович – Трюффе, Сенеси, Милосавлевич, Гилл – Скотт, Адамс – Брукс, Тавернье, Семеньо – Эванилсон

Ньюкасл: Поуп – Голл, Берн, Тчау, Ливраменто – Жолинтон, Тонали, Гимараеш – Барнс, Вольтемаде, Мерфи

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
21 сентября 2025 -
16:00
Ньюкасл
Обе забьют 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ман Юнайтед – Челси – 2:1. Драма на Олд Траффорд. Видео голов и обзор матча
Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси
Названы составы на матч Фулхэм – Брентфорд. Выйдет ли Ярмолюк?
Борнмут Ньюкасл Борнмут - Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20 сентября 2025, 12:19 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
Футбол | 20 сентября 2025, 21:27 0
ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед

Трево отличился в ворота красных дьяволов в конце поединка пятого тура АПЛ

ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20.09.2025, 04:21
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем