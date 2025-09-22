Борнмут – Ньюкасл – 0:0. Игра без моментов. Видеообзор матча

21 сентября в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" встречался с "Ньюкаслом".

Команды не смогли отличиться за 90 минут матча и сыграли вничью – 0:0

У «Ньюкасла» за всю игру был один удар в створ ворот. «Борнмут» кстати попал в ворота всего дважды.

АПЛ. 21 сентября. 5-й тур

Борнмут – Ньюкасл – 0:0

Видеообзор матча