Борнмут – Ньюкасл – 0:0. Игра без моментов. Видеообзор матча
Хозяева поля имели на одну возможность больше, чтобы отличиться
22 сентября 2025, 04:11 | Обновлено 22 сентября 2025, 07:57
21 сентября в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" встречался с "Ньюкаслом".
Команды не смогли отличиться за 90 минут матча и сыграли вничью – 0:0
У «Ньюкасла» за всю игру был один удар в створ ворот. «Борнмут» кстати попал в ворота всего дважды.
АПЛ. 21 сентября. 5-й тур
Борнмут – Ньюкасл – 0:0
Видеообзор матча
