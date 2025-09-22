Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Борнмут
21.09.2025 16:00 – FT 0 : 0
Ньюкасл
Англия
22 сентября 2025, 04:11 | Обновлено 22 сентября 2025, 07:57
Борнмут – Ньюкасл – 0:0. Игра без моментов. Видеообзор матча

Хозяева поля имели на одну возможность больше, чтобы отличиться

Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" встречался с "Ньюкаслом".

Команды не смогли отличиться за 90 минут матча и сыграли вничью – 0:0

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

У «Ньюкасла» за всю игру был один удар в створ ворот. «Борнмут» кстати попал в ворота всего дважды.

АПЛ. 21 сентября. 5-й тур

Борнмут – Ньюкасл – 0:0

Видеообзор матча

