19 сентября 2025, 20:24
Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 сентября и в ночь на 20 число в Сан-Франциско пройдут четыре поединка

Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября в Сан-Франциско (США) стартуют матчи Кубка Лейвера 2025.

В первый игровой день, который по Киеву завершится утром 20 числа, будут сыграны четыре матча: три одиночных и один парны. За каждую победу в первый день будет начисляться одно очко.

Первая игра дневной сессии начнется в 23:00, а первый поединок ночной – в 05:00 по Киеву.

Кубок Лейвера 2025. 19 сентября

  • 23:00. Каспер Рууд (Европа) – Рейлли Опелка (Мир)
  • 01:30. Якуб Меншик (Европа) – Алекс Микельсен (Мир)
  • 05:00. Флавио Коболли (Европа) – Жоао Фонсека (Мир)
  • 06:30. Карлос Алькарас / Якуб Меншик (Европа) – Тейлор Фритц / Алекс Микельсен (Мир)

📺 Видеотрансляция

Когда играет Алькарас? Расписание первого игрового дня Кубка Лейвера 2025
В Сан-Франциско стартует Кубок Лейвера 2025. Все, что нужно знать о турнире
ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
