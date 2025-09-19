19 сентября в Сан-Франциско (США) стартуют матчи Кубка Лейвера 2025.

В первый игровой день, который по Киеву завершится утром 20 числа, будут сыграны четыре матча: три одиночных и один парны. За каждую победу в первый день будет начисляться одно очко.

Первая игра дневной сессии начнется в 23:00, а первый поединок ночной – в 05:00 по Киеву.

Кубок Лейвера 2025. 19 сентября

23:00. Каспер Рууд (Европа) – Рейлли Опелка (Мир)

01:30. Якуб Меншик (Европа) – Алекс Микельсен (Мир)

05:00. Флавио Коболли (Европа) – Жоао Фонсека (Мир)

06:30. Карлос Алькарас / Якуб Меншик (Европа) – Тейлор Фритц / Алекс Микельсен (Мир)

Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция