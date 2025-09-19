Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19 сентября и в ночь на 20 число в Сан-Франциско пройдут четыре поединка
19 сентября в Сан-Франциско (США) стартуют матчи Кубка Лейвера 2025.
В первый игровой день, который по Киеву завершится утром 20 числа, будут сыграны четыре матча: три одиночных и один парны. За каждую победу в первый день будет начисляться одно очко.
Первая игра дневной сессии начнется в 23:00, а первый поединок ночной – в 05:00 по Киеву.
Кубок Лейвера 2025. 19 сентября
- 23:00. Каспер Рууд (Европа) – Рейлли Опелка (Мир)
- 01:30. Якуб Меншик (Европа) – Алекс Микельсен (Мир)
- 05:00. Флавио Коболли (Европа) – Жоао Фонсека (Мир)
- 06:30. Карлос Алькарас / Якуб Меншик (Европа) – Тейлор Фритц / Алекс Микельсен (Мир)
