КОСТЮК: Нервничала. У меня было что-то вроде: О, я так близка. Я так близка

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Элизабеттой Коччаретто во второй игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг Италия – Украина:

– Что, на ваш взгляд, вы сделали особенно правильно в этом матче? Что у вас хорошо получалось?

– Были вещи, в которых я была лучше ее. Сегодня я довольно хорошо подавала, держалась в розыгрыше, сохраняла глубину мяча. Думаю, это было действительно ключевым сегодня. У нас был план на матч, и, как мне кажется, я его очень хорошо выполнила.

Конечно, во втором сете я немного нервничала. Не знаю, было ли это заметно. У меня было что-то вроде: «О, я так близка. О, я так близка». Понятно, в таких матчах больше эмоций, стараешься себя успокоить.

Я очень рада, что все закончилось в двух сетах, потому что Элизабетта сделала невероятный камбэк в предыдущем матче. Я знала, что она будет бороться до конца. Я очень счастлива, что все закончилось именно так.

– Говоря о втором сете: там было несколько очень напряженных геймов. Вы не позволили ей вернуться в матч. Насколько это было важно для вас в психологическом плане, и для нее – в плане веры, что она не сможет отыграться?

– Мне нужно было придерживаться своего плана. Чувствовала, что в первом сете я играла очень хорошо. Так как она много ошибалась, я немного сбавила темп. Она сумела каким-то образом вернуться в игру. Все стало более напряженным. Было не так легко. Мне тоже было сложнее снова играть агрессивно. Это заняло время.

Думаю, в концовке это было действительно важно, потому что мне нужно было играть агрессивно, нужно было забирать у нее время и двигать ее по корту. В конце концов я это сделала. Конечно, это было не идеально. Думаю, оно никогда не бывает идеальным. Но я сделала работу. Это самое главное.

– Вы играете в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг, первый матч. Это давление. Зная, что Элине предстоит выйти и сыграть с Жасмин Паолини, добавляет ли это давления для вас, чтобы дать команде положительный старт?

– Конечно. Когда начинаешь с 0:0, хочется быть уверенной, что мы будем впереди, когда Элина выйдет на матч. Думаю, это совсем другие эмоции для неё и для Жасмин, когда можешь начинать матч в статусе ведущих, иметь такой позитив, меньшее давление в плане: «Если я проиграю этот матч, мы проиграем противостояние». Очевидно, это важно.

Но я не думаю, что для меня полезно так думать. Я действительно просто пыталась думать об этом конкретном матче, который я должна сыграть, что он ничего не решает. Это также командные соревнования. Я играю за страну. Это уже больше ответственности, чем мы обычно имеем. Я не хочу находить еще больше вещей, за которые я ответственна (улыбается). Думаю, я действительно просто пыталась сосредоточиться на выполнении своей работы. У нас очень хорошая команда. Я просто доверяю им, верю в них и болею за них, надеясь, что они тоже смогут хорошо выступить.

Видеообзор матча Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк