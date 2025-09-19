Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
КОСТЮК: «Я помнила, как Коччаретто отыгралась несколько дней назад»

Марта прокомментировала победу над Элизабеттой в первой игре противостояния КБДК-2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Элизабеттой Коччаретто на Кубке Билли Джин Кинг 2025:

«Конечно, выйти вперед 1:0 – это очень хорошо. Но это только первый матч дня. Жду с нетерпением, чтобы болеть за Элину. Это будет замечательная битва. Я очень счастлива, что сейчас мы впереди в этом противостоянии, это правда очень хорошо, но матчевая встреча еще продолжается.

Сегодня я помнила, как Коччаретто отыгралась несколько дней назад, проигрывая по ходу и первого, и второго сетов. Я знала, что она будет бороться до последнего. Последний гейм был очень-очень длинным, но я просто пыталась и дальше играть агрессивно, продолжать давить на нее. Я думаю, что у меня был хороший план на игру, он очень хорошо работал.

Спасибо всей моей команде, все они уже ушли (смеется), но они были отличной поддержкой для меня и до матча, и во время матча. Я действительно счастлива, что справилась за два сета, это был замечательный поединок».

Костюк принесла сборной Украины первое очко в матчевом противостоянии 1/2 финала КБДК-2025 против Италии. Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Жасмин Паолини.

Марта Костюк Элизабетта Коччаретто Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
