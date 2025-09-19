Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Q2 женского Кубка Европы. Соперник для Ворсклы. Смотреть LIVE
Другие новости
19 сентября 2025, 16:00 | Обновлено 19 сентября 2025, 16:52
198
0

Жеребьевка Q2 женского Кубка Европы. Соперник для Ворсклы. Смотреть LIVE

Смотрите 19 сентября в 16:00 видеотрансляцию жеребьевки

19 сентября 2025, 16:00 | Обновлено 19 сентября 2025, 16:52
198
0
Жеребьевка Q2 женского Кубка Европы. Соперник для Ворсклы. Смотреть LIVE
УЕФА

19 сентября в 16:00 проходит жеребьевка 2-го квалификационного раунда (Q2) женского Кубка Европы УЕФА, второго по силе евротурнира.

Во время жеребьевки будут определены 16 пар, которые проведут матчи 7/8 и 15/16 октября.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q2 Кубка Европы сыграет полтавская Ворскла, которая потерпела неудачу в Q3 Лиги чемпионов в противостоянии с Левеном из Бельгии (0:2, 0:0). Ворскла имеет сеяный статус в Q2 КЕ.

А вот Колос из Ковалевки не попал в Q2 КЕ, поскольку в Q1 КЕ уступил Влазнии из Албании (0:2, 0:2).

Это последний этап, на котором в турнир войдут новые клубы. К 11 победителям первого квалификационного раунда присоединятся клуб Словацко из Чехии, а также 11 команд, занявших вторые места в группах квалификации Q2 Лиги чемпионов, и 9 клубов, которые уступили в Q3 Лиги чемпионов.

Сеянные клубы будут играть против несеяных. Представители одной ассоциации не могут встретиться между собой. Одновременно действует ограничение: украинские и белорусские клубы не могут быть соперниками.

Жеребьевка будет проходить с использованием трех корзин: сеяных, несеяных и центральной пустой. Из сеяной и несеяной корзины берется по одному шару, размещаются в пустой, после чего формируется пара и определяется, кто играет первый матч дома.

Жеребьевка Q2 женского Кубка Европы. Соперник для Ворсклы. Смотреть LIVE

Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Кубок Европы 2025/26 среди женских команд

Календарь матчей

  • Первый квалификационный раунд: 10/11 и 17/18 сентября
  • Второй квалификационный раунд: 7/8 и 15/16 октября
  • 1/8 финала: 11/12 и 19/20 ноября
  • Четвертьфиналы: 11/12 и 18/19 февраля
  • Полуфиналы: 24/25 марта и 1/2 апреля
  • Финал (два матча): 25/26 апреля и 2/3 мая

Несеяные команды

  • Хеккен (Швеция), Славия Прага (Чехия), Русенгорд (Швеция), Аякс (Нидерланды), Спарта Прага (Чехия), Бранн (Норвегия), Ворскла Полтава (Украина), Влазния (Албания), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Андерлехт (Бельгия), Мура (Словения), минск (беларусь), СФК 2000 Сараево (Босния и Герцеговина), Спартак Суботица (Сербия), Глазго Сити (Шотландия), Гинтра (Литва)

Несеяные команды:

  • Ференцварош (Венгрия), Фортуна Йерринг (Дания), Брейдаблик (Исландия), Кёге (Дания), Хаммарбю (Швеция), Интер (Италия), динамо минск (беларусь), Спортинг (Португалия), Брага (Португалия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Аустрия Вена (Австрия), Словацко (Чехия), Нордшелланд (Дания), Янг Бойз (Швейцария), Грассхопер (Швейцария), ГКС Катовице (Польша)

Инфографика

По теме:
Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки
Итоги Q1 женского Кубка Европы. Колос вылетел, зато в Q2 сыграет Ворскла
Матчи Бавария – Челси и Реал – Марсель стали самыми посещаемыми в туре ЛЧ
Кубок Европы по футболу среди женщин Ворскла Полтава жеребьевка Хеккен Славия Прага Русенгорд Аякс Спарта Прага Бранн Влазния Айнтрахт Франкфурт Андерлехт Мура Минск Спартак Суботица Глазго Сити Гинтра Шяуляй Ференцварош Фортуна Йерринг Брейдаблик Кеге Хаммарбю Интер Милан Динамо Минск Брага Спортинг Лиссабон ПСВ Аустрия Вена Словацко Нордшелланд Янг Бойз Грассхоппер Катовице смотреть онлайн статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19 сентября 2025, 09:02 33
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду

Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль

Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Футбол | 19 сентября 2025, 14:44 85
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец

Киевский клуб сообщил, что не намерен комментировать отдельные высказывания экс-футболиста

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Прогноз не оправдался. Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова
Футбол | 19.09.2025, 17:19
Прогноз не оправдался. Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова
Прогноз не оправдался. Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем