Жеребьевка Q2 женского Кубка Европы. Соперник для Ворсклы. Смотреть LIVE

19 сентября в 16:00 проходит жеребьевка 2-го квалификационного раунда (Q2) женского Кубка Европы УЕФА, второго по силе евротурнира.

Во время жеребьевки будут определены 16 пар, которые проведут матчи 7/8 и 15/16 октября.

В этом раунде Q2 Кубка Европы сыграет полтавская Ворскла, которая потерпела неудачу в Q3 Лиги чемпионов в противостоянии с Левеном из Бельгии (0:2, 0:0). Ворскла имеет сеяный статус в Q2 КЕ.

А вот Колос из Ковалевки не попал в Q2 КЕ, поскольку в Q1 КЕ уступил Влазнии из Албании (0:2, 0:2).

Это последний этап, на котором в турнир войдут новые клубы. К 11 победителям первого квалификационного раунда присоединятся клуб Словацко из Чехии, а также 11 команд, занявших вторые места в группах квалификации Q2 Лиги чемпионов, и 9 клубов, которые уступили в Q3 Лиги чемпионов.

Сеянные клубы будут играть против несеяных. Представители одной ассоциации не могут встретиться между собой. Одновременно действует ограничение: украинские и белорусские клубы не могут быть соперниками.

Жеребьевка будет проходить с использованием трех корзин: сеяных, несеяных и центральной пустой. Из сеяной и несеяной корзины берется по одному шару, размещаются в пустой, после чего формируется пара и определяется, кто играет первый матч дома.

Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте УЕФА.

Кубок Европы 2025/26 среди женских команд

Календарь матчей

Первый квалификационный раунд: 10/11 и 17/18 сентября

Второй квалификационный раунд: 7/8 и 15/16 октября

1/8 финала: 11/12 и 19/20 ноября

Четвертьфиналы: 11/12 и 18/19 февраля

Полуфиналы: 24/25 марта и 1/2 апреля

Финал (два матча): 25/26 апреля и 2/3 мая

Несеяные команды

Хеккен (Швеция), Славия Прага (Чехия), Русенгорд (Швеция), Аякс (Нидерланды), Спарта Прага (Чехия), Бранн (Норвегия), Ворскла Полтава (Украина), Влазния (Албания), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Андерлехт (Бельгия), Мура (Словения), минск (беларусь), СФК 2000 Сараево (Босния и Герцеговина), Спартак Суботица (Сербия), Глазго Сити (Шотландия), Гинтра (Литва)

Несеяные команды:

Ференцварош (Венгрия), Фортуна Йерринг (Дания), Брейдаблик (Исландия), Кёге (Дания), Хаммарбю (Швеция), Интер (Италия), динамо минск (беларусь), Спортинг (Португалия), Брага (Португалия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Аустрия Вена (Австрия), Словацко (Чехия), Нордшелланд (Дания), Янг Бойз (Швейцария), Грассхопер (Швейцария), ГКС Катовице (Польша)

