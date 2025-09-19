Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Либертадореса. Осечка Сан-Пауло в Эквадоре и триумф Фламенго
19 сентября 2025, 07:31 | Обновлено 19 сентября 2025, 07:33
Кубок Либертадореса. Осечка Сан-Пауло в Эквадоре и триумф Фламенго

19 сентября состоялось два матча 1/4 финала турнира

Кубок Либертадореса. Осечка Сан-Пауло в Эквадоре и триумф Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 19 сентября состоялись два матча 1/4 финала Кубка Либертадорес.

Бразильский клуб «Сан-Паулу» отправился в гости к эквадорской команде «ЛДУ Кито». Игра проходила достаточно ровно с небольшим преимуществом гостей. Однако поддержка домашних трибун придала хозяевам нужных сил, и им удалось оформить победу в первой встрече – 2:0.

В параллельном матче игрового дня «Фламенго» из Бразилии встретился с аргентинским «Эстудиантесом». Уже в первые минуты хозяева шокировали соперников, забив два быстрых гола. Ответ гостей последовал лишь в добавленное время, но поздний мяч не изменил исход встречи – 2:1 в пользу «Фламенго».

Кубок Либертадорес. 1/4 финала, 19 сентября

Первый матч

«ЛДУ Кито» – «Сан-Паулу» – 2:0

Голы: Рамирес Леон, 15, Эстрада, 78

«Фламенго» – «Эстудиантес» – 2:1

Голы: Педру, 1, Варела, 9 – Лео Перейра, 90+1 (автогол)

Удаление: Плата, 82

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Эстрада (ЛДУ Кито).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Bryan Ramirez (ЛДУ Кито), асcист Gian Allala.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
