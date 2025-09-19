Кубок Либертадореса. Осечка Сан-Пауло в Эквадоре и триумф Фламенго
19 сентября состоялось два матча 1/4 финала турнира
В ночь на 19 сентября состоялись два матча 1/4 финала Кубка Либертадорес.
Бразильский клуб «Сан-Паулу» отправился в гости к эквадорской команде «ЛДУ Кито». Игра проходила достаточно ровно с небольшим преимуществом гостей. Однако поддержка домашних трибун придала хозяевам нужных сил, и им удалось оформить победу в первой встрече – 2:0.
В параллельном матче игрового дня «Фламенго» из Бразилии встретился с аргентинским «Эстудиантесом». Уже в первые минуты хозяева шокировали соперников, забив два быстрых гола. Ответ гостей последовал лишь в добавленное время, но поздний мяч не изменил исход встречи – 2:1 в пользу «Фламенго».
Кубок Либертадорес. 1/4 финала, 19 сентября
Первый матч
«ЛДУ Кито» – «Сан-Паулу» – 2:0
Голы: Рамирес Леон, 15, Эстрада, 78
«Фламенго» – «Эстудиантес» – 2:1
Голы: Педру, 1, Варела, 9 – Лео Перейра, 90+1 (автогол)
Удаление: Плата, 82
Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября