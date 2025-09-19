Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
19 сентября женская сборная Украины по теннису в китайском городе Шэньчжэнь продолжит выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.
В полуфинале командного турнира украинки поборются против команды Италии. Время начала матчевого противостояния – 12:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Составы на матчи будут объявлены примерно за час до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua!
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Италия – Украина
Победительницы противостояния в финале турнира поборются либо против сборной США, либо против сборной Великобритании.
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»
В четверг в Токио были разыграны четыре комплекта наград