19 сентября женская сборная Украины по теннису в китайском городе Шэньчжэнь продолжит выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

В полуфинале командного турнира украинки поборются против команды Италии. Время начала матчевого противостояния – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы на матчи будут объявлены примерно за час до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua!

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Италия – Украина

Победительницы противостояния в финале турнира поборются либо против сборной США, либо против сборной Великобритании.

Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)