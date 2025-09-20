Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Александрии следили за игроком Динамо с 14 лет и в итоге подписали его
20 сентября 2025, 03:07
В Александрии следили за игроком Динамо с 14 лет и в итоге подписали его

20 сентября 2025, 03:07 |
Футбольный клуб «Александрия» – серебряный призер Украинской Премьер-лиги – оформил трансфер полузащитника киевского «Динамо» Давида Белого. Ранее «бело-синие» сообщили о переходе игрока, а теперь эту информацию подтвердила и пресс-служба «горожан».

Спортивный директор «Александрии» Евгений Кочерга рассказал подробности перехода Белого в клуб

«Давида Белого, который пришел из «Динамо», я хотел видеть у нас еще в 14 лет, но тогда у нас не было академии и по возрасту он не мог подписать профессиональный контракт (до достижения 15 лет). Это довольно перспективный парень, не терял его из виду», – сказал Кочерга.

Давид Белый Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
