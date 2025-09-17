Хет-трик и первые очки. Украинский клуб победил в матче престижного турнира
Пляжный клуб «Выбор» обыграл соперников из Англии во втором туре
17 сентября в итальянском городе Катания на Сицилии состоялся второй тур престижного международного турнира по пляжному футболу – World Winners Cup 2025.
Единственная украинская команда на соревновании, «Выбор» Днепр, провела матч против английского клуба «Портсмут».
Оба коллектива уступили в предыдущем раунде: «Выбор» проиграл парагвайской команде «Спортиво Лукеньо» (1:3), а «Портсмут» не устоял перед израильской «Фалфалой» (0:9).
Во втором туре «Выбор» устроил настоящий праздник для украинских болельщиков, забив в каждом из трех таймов по два мяча – 6:0. Хет-триком отметился один из лидеров команды Дмитрий Войтенко.
В другом матче группы «Фалфала» дожала «Спортиво Лукеньо» и оформила вторую победу на турнире (3:1).
World Winners Cup 2025
Катания (Италия). 17 сентября, 2-й тур
«Выбор» (Украина) – «Портсмут» (Англия) – 6:0
Голы: Уэсли, 5, Войтенко, 10, 13, 27, Сметанин, 24, Дуков, 31
«Фалфала» (Израиль) – «Спортиво Лукеньо» (Парагвай) – 3:1
Турнирная таблица:
⏱️ FT: BSC Vybir 6-0 Portsmouth BSC— BeachSoccerWorldwide (@BeachSoccer_WW) September 17, 2025
🏆 World Winners Cup Sicily 2025 - Group B
👀 Watch LIVE 👉 https://t.co/XoJlMlYd8K📺#BeachSoccer #WorldWinners25 pic.twitter.com/TFPJKb9IJ3
