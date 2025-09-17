Хет-трик и первые очки. Украинский клуб победил в матче престижного турнира

17 сентября в итальянском городе Катания на Сицилии состоялся второй тур престижного международного турнира по пляжному футболу – World Winners Cup 2025.

Единственная украинская команда на соревновании, «Выбор» Днепр, провела матч против английского клуба «Портсмут».

Оба коллектива уступили в предыдущем раунде: «Выбор» проиграл парагвайской команде «Спортиво Лукеньо» (1:3), а «Портсмут» не устоял перед израильской «Фалфалой» (0:9).

Во втором туре «Выбор» устроил настоящий праздник для украинских болельщиков, забив в каждом из трех таймов по два мяча – 6:0. Хет-триком отметился один из лидеров команды Дмитрий Войтенко.

В другом матче группы «Фалфала» дожала «Спортиво Лукеньо» и оформила вторую победу на турнире (3:1).

World Winners Cup 2025

Катания (Италия). 17 сентября, 2-й тур

«Выбор» (Украина) – «Портсмут» (Англия) – 6:0

Голы: Уэсли, 5, Войтенко, 10, 13, 27, Сметанин, 24, Дуков, 31

«Фалфала» (Израиль) – «Спортиво Лукеньо» (Парагвай) – 3:1

Турнирная таблица: