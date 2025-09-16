Эффектный гол не помог. Выбор стартовал на World Winners Cup
Украинский клуб уступил в первом туре
Во вторник, 16 сентября, в итальянском городе Катания стартовал престижный клубный турнир по пляжному футболу – World Winners Cup.
Украину на европейской арене пляжного футбола представляет днепровский клуб «Выбор», который попал в группу B.
Первым соперником украинской команды стал клуб «Спортиво Лукеньо» из Парагвая.
Навязать борьбу «Выбору» не удалось, так как соперники первыми открыли счет и закрепили преимущество в ходе игры.
Проигрывая 0:3, украинской команде удалось отличиться первым голом на турнире – эффектным ударом с лёта отметился Дмитрий Войтенко.
В итоге днепровский «Выбор» уступил «Спортиво Лукеньо» со счетом 1:3.
В параллельном матче группы B израильский клуб «Фалфала» разгромил английский «Портсмут» – 9:0.
World Winners Cup 2025
Катания (Италия). 16 сентября, 1-й тур
«Спортиво Лукеньо» (Парагвай) – «Выбор» (Украина) – 3:1
Голы: Алиссон, 3, Барриос, 11, Маурисиньо, 15 – Войтенко, 19
«Портсмут» (Англия) – «Фалфала» (Израиль) – 0:9
⏱️ FT: Sportivo Luqueño 3-1 BSC Vybir— BeachSoccerWorldwide (@BeachSoccer_WW) September 16, 2025
🏆 World Winners Cup Sicily 2025 - Group B
Sportivo Luqueño claim a solid victory!
👀 Watch LIVE 👉 https://t.co/XoJlMlYd8K📺#BeachSoccer #WorldWinners25 pic.twitter.com/n9mmEyFxsc
