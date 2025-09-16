Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эффектный гол не помог. Выбор стартовал на World Winners Cup
Пляжный футбол
16 сентября 2025, 23:17 |
62
0

Эффектный гол не помог. Выбор стартовал на World Winners Cup

Украинский клуб уступил в первом туре

16 сентября 2025, 23:17 |
62
0
Эффектный гол не помог. Выбор стартовал на World Winners Cup
Спортиво Лукеньо

Во вторник, 16 сентября, в итальянском городе Катания стартовал престижный клубный турнир по пляжному футболу – World Winners Cup.

Украину на европейской арене пляжного футбола представляет днепровский клуб «Выбор», который попал в группу B.

Первым соперником украинской команды стал клуб «Спортиво Лукеньо» из Парагвая.

Навязать борьбу «Выбору» не удалось, так как соперники первыми открыли счет и закрепили преимущество в ходе игры.

Проигрывая 0:3, украинской команде удалось отличиться первым голом на турнире – эффектным ударом с лёта отметился Дмитрий Войтенко.

В итоге днепровский «Выбор» уступил «Спортиво Лукеньо» со счетом 1:3.

В параллельном матче группы B израильский клуб «Фалфала» разгромил английский «Портсмут» – 9:0.

World Winners Cup 2025

Катания (Италия). 16 сентября, 1-й тур

«Спортиво Лукеньо» (Парагвай) – «Выбор» (Украина) – 3:1

Голы: Алиссон, 3, Барриос, 11, Маурисиньо, 15 – Войтенко, 19

«Портсмут» (Англия) – «Фалфала» (Израиль) – 0:9

По теме:
Игрок сборной Украины назвал футболистов, которые зажгут в Суперфинале
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
«Сезонный вид спорта». Игрок сборной – о проблемах пляжного футбола
Выбор Днепр Дмитрий Войтенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Футбол | 16 сентября 2025, 23:32 0
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу

Артем «впечатлен» интеллектуальными способностями вратаря

Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16 сентября 2025, 07:07 10
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды

Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»

С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Бокс | 16.09.2025, 00:07
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 4
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем