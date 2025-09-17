Кубок Украины17 сентября 2025, 18:05 |
431
2
Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
17 сентября 2025, 18:05 |
431
2
17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины 2025/26. 1/16 финала, 17 сентября
Александрия – Динамо – 0:0 (матч не начался из-за воздушной тревоги)
(новость обновляется)
Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Повітряні тривоги. І "Металіст" вилетів, напевно, не в останню чергу через відбите суддівство.
Матч не начался!
