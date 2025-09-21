Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги

Венец славы, господство в Лиге Европы – блистательные победы 2006–2023 годов

Важно напомнить, что «Севилья» – абсолютный лидер по числу побед в Лиге Европы/Кубке УЕФА (7), ни разу не проигравшая в финале.

1) 2005/06: победа над «Мидлсбро» (4:0, Эйндховен); 2) 2006/07: победа над «Эспаньолом» по пенальти (получился испанский финал); 3) 2013/14: победа над «Бенфикой» (0:0, 4:2 по пенальти); 4) 2014/15: победа над «Днепром» (3:2, Варшава); 5) 2015/16: победа над «Ливерпулем» (3:1, Базель) – первый «тройной» подряд, под руководством Эмери; 6) 2019/20: победа над «Интером» (3:2, Кёльн, финал без зрителей); 7) 2022/23: победа над «Ромой» по пенальти (1:1, Будапешт).

Эра успеха во многом связана с тренерами: Хуанде Рамос – первые два титула (2006, 2007), Унаи Эмери – три подряд (2014–2016), Хулен Лопетеги – победа в 2020 году, Хосе Луис Мендилибар завершил триумф 2023 года.

Этот потрясающий успех укрепил репутацию клуба как мастера второго по рангу европейского турнира, особенно благодаря рекорду безубыточности в финалах.

Думаем, излишне объяснять, что вышеперечисленные успехи были бы просто невозможны без регулярного занятия призовых мест (или близких к ним) в национальном чемпионате, то есть, команда по факту входила в элиту испанского футбола и входила заслуженно – по игре и результатам.

ФК Севилья

Дальнейшая смена курса прогнозируемо привела от стабильности к настоящей драме. На фоне финансового краха ключевые кадровые потери оказались неизбежны.

Уход Мончи, легендарного спортивного директора, стал переломным моментом. Он помогал покупать дешево и продавать с прибылью, а также развивать талантливую академию. После ухода в «Рому» и возвращения в «Севилью» спортдир окончательно ушел в бирмингемскую «Астон Виллу», где воссоединился с одним из самых успешных тренеров в истории «Севильи» – Унаи Эмери. Как результат, «Астон Вилла» в последние годы вернулась в число грандов английского футбола (а тот статус потеряла еще в 80-х годах прошлого столетия) и благодаря успешным результатам в чемпионате регулярно играет в самых престижных еврокубках.

После ухода Мончи «Севилья» столкнулась с огромными долгами: убытки – до 81,7 млн евро, отрицательный собственный капитал более 65 млн евро.

Массовый отток ключевых игроков (Кунде, Диогу Карлос, Боно и другие) дополнительно ослабил команду и её финансовую устойчивость.

Все эти события закономерно привели к спортивным провалам и жуткой тренерской чехарде: в сезоне-2024/25 тренерская нестабильность достигла апогея: 8 тренеров за 3 сезона; после увольнения Гарсии Пимьенто вернулся старый знакомый – Хоакин Капаррос.

При этом долги уже превышали 300 млн евро, а противостояние между нынешним президентом Хосе Марией дель Нидо Карраско и его отцом (бывшим президентом) привело к серьёзному внутреннему конфликту.

Ажиотаж болельщиков вылился в протесты, бросание предметов на поле, требование отставки директоров и даже нападение на руководителя клуба – Игнасио Наварро.

Как следствие нерешенных проблем в прошлом, в новом сезоне наблюдаются новые проблемы, а именно: начало сезона-2025/26 – крайне слабое: поражение от «Хетафе» (1:2), отсутствие организованной игры, неспособность зарегистрировать новых игроков из-за финансовых ограничений, несмотря на продажу Баде за 29 млн евро; второе трансферное окно подряд остро стоит вопрос трансферов: новый спортивный директор Антонио Кордон должен был за несколько дней до закрытия рынка успеть продать и купить игроков (в поле зрения были Хуанлу, Кармона, Лукебакио и др.).

Итак, почему «Севилья» скатилась из элиты в середняки/аутсайдеры – промежуточные итоги

Неэффективное управление – череда президентских конфликтов, невозможность поднять капитал, внутренние войны.

Финансовый кризис – глубокие долги, отрицательный капитал, отсутствие инвестиций и реорганизации. Как следствие, протесты, требования отставок, удар по руководству – моральный фактор.

Тренерская нестабильность – постоянные смены тренеров, отсутствие долгосрочной стратегии.

Отток кадров – уход ключевых игроков без качественной замены, кадровая деградация.

Нестабильность состава – невозможно зарегистрировать игроков, проблемы даже после значительных продаж.

Как промежуточный итог, клуб за короткий период скатился от триумфа к хаосу: «Севилья» прошла путь от абсолютного доминанта Лиги Европы до клуба, балансирующего на грани кризиса. Долги, нестабильность управления и кадровые потери гигантски подорвали её статус. Позитивный рывок возможен, но зависит от реформ, стабилизации финансов и спортивного плана.

Ключевые трансферы и сделки, которые «делают погоду» здесь и сейчас. Продан Лоик Баде в «Байер» – около 30 млн евро. Это первая крупная продажа лета и главный «перекос» по составу: минус лидер обороны и прогресс в выравнивании бюджета/регистраций. Этим не ограничились, и продали бельгийского форварда Лукебакио в «Бенфику» за 20 млн евро плюс 4 млн евро бонусов.

Назначен новый директор по профессиональному футболу, что очень важно, поскольку именно он являлся одной из ключевых фигур преодоления глубокого кризиса у земляков в «Бетисе» несколько лет назад и сумел успешно выполнить свою миссию. На его месте сейчас логично завершить все планируемые продажи (поправив тем самым незавидное финансовое положение) и быстро перейти к недорогим ходам с немедленным эффектом, а именно: краткосрочная аренда «профильного» центрального защитника (с сильной игрой головой/выносом) и полузащитника-«двигателя», даже если с опцией выкупа. Это перекроет самые болезненные показатели без роста расходов (общая логика под потолок Ла Лиги).

Перед стартом Ла Лиги у «Севильи» было зарегистрировано около 12 игроков – то есть рынок для них в первую очередь о снижении фонда оплаты и капитальных поступлениях, а не о чистом усилении. Пока не разгрузят, новичков сложно вносить в заявку.

Если осень переживут правильно, то к зиме желательна стабилизация регистраций + точечная покупка одного лидера защиты, без этого – борьба за 14–17-е места до конца сезона, что весьма рискованно и без шансов на возвращение в элиту испанского футбола. Под элитой подразумевается топ-7 клубов всех времен: мадридские «Реал» и «Атлетико», каталонская «Барселона», два баскских клуба – «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад», а также «Валенсия» и «Севилья».

Будем говорить честно: кризис «Севильи» сейчас больше системный, чем чисто спортивный. Чтобы вернуть былое величие, клубу нужно пройти несколько последовательных шагов, и ключевые фигуры у этого пути тоже есть.

Касаемо управления

Что мешает сейчас: война кланов в руководстве (Хосе Мария дель Нидо Карраско, его отец и оппозиция), хаотичная смена тренеров, отсутствие доверия болельщиков. Что может помочь: компромисс или чёткое переизбрание президента, назначение долгосрочного CEO с мандатом на 3–4 года, включение в совет клуба нейтральных фигур (например, бывших игроков или авторитетных бизнесменов Севильи). Кто может это осуществить: нынешний совет директоров при участии Ла Лиги (ее президент Тебас часто выступает посредником при клубных кризисах).

Getty Images/Global Images Ukraine. Наставник Севильи Матиас Алмейда

Касаемо финансов

Что мешает сейчас: долги под 300 млн евро, отрицательный капитал, запреты на регистрацию игроков. Что может помочь: масштабная продажа 1–2-х звёзд для «чистой бумаги», реструктуризация долгов с банками и выпуск облигаций под будущие доходы (по примеру «Валенсии» и «Атлетика» в своё время), привлечение стратегического инвестора – в Андалусии реально найти партнёра из Латинской Америки или арабских стран (есть интерес к бренду «Севильи» после успехов в ЛЕ). Кто может сделать: Антонио Кордон (новый директор по футболу) + финансовый департамент, но нужна и внешняя рука – инвестфонд или локальный спонсор.

Касаемо новой спортивной модели

Что мешает: уход Мончи и хаос в трансферах – покупали игроков ради «флеш-эффекта», без системы.

Что может помочь: вернуть философию «купи дешево – раскрой – продай дорого», но с фокусом не только на Латинской Америке, а и на Скандинавии, Бельгии, Африке; перезагрузка академии, ставка на нее («Севилья» славилась юношами ещё со времён Серхио Рамоса и Хесуса Наваса); оставить тренера минимум на 2 сезона – Матиас Альмейда может выстроить стиль «вертикального прессинга» и дать клубу лицо. Кто может сделать: Кордон (опыт работы в «Бетисе» и Эквадоре), Альмейда (если ему дадут время), тренеры академии.

Касаемо работы с болельщиками

Что мешает: протесты, потеря связи с фан-базой, атаки на руководство. Что может помочь: прозрачные коммуникации (отчёты о финансах, план развития), инициативы для socios (например, долевое участие в спасении клуба), вовлечение легенд (Хесус Навас уже икона, он может стать мостиком между фанами и менеджментом). Кто может сделать: клубный пресс-офис, совет ветеранов, игроки с символическим весом.

Касаемо краткосрочного спортивного плана

Цель: не вылететь. Что может помочь: 1–2 точных зимних трансфера (центрбек и опорник), ставка на стандарты и прагматичную игру (как делал Мендилибар в 2023 году), использование молодых (Салас, Кармона) в связке с ветеранами (Аспиликуэта).

Касаемо нового «рецепта величия»

Сначала – порядок в руководстве и финансах (иначе не получится регистрировать игроков), затем – спортивная модель в духе Мончи 2.0 (Кордон + аналитика), и только потом – возвращение в Европу и борьба за ЛЕ/ЛЧ. При удачном развитии событий цикл возрождения займёт 3–4 года: 1–2 сезона стабилизации + 2 сезона построения новой конкурентной команды.

Все вышеперечисленное сделать абсолютно реально, ведь севильский «Бетис» испытывал очень похожий кризис в 2019–2020 годах и благополучно его преодолел (регулярно занимает места вверху турнирной таблицы и играет в еврокубках). 6 лет назад долги клуба составляли около 100 млн евро, к чему добавились спортивный хаос – постоянные смены тренеров и неудачные трансферы, а также нестабильность в совете директоров и, как следствие, конфликты с фанами. Команда болталась в нижней части турнирной таблицы, и риск вылета был высок.

Что сделал «Бетис» в кризисной ситуации?

Стабилизировал менеджмент: президент Анхель Аро и вице-президент Хосе Мигель Лопес Катальян удержали власть, «успокоили» socios и вели прозрачную финансовую политику (публиковали планы, регулярно общались с фанами). Что до финансовой дисциплины, то долги были реструктуризированы, расходы на зарплаты оптимизированы, продажа Фабиана Руиса (30 млн евро) и Ло Чельсо (32 млн евро) стала глотком воздуха. Относительно спортивного аспекта, то приход Антонио Кордона (тот же, что сейчас в «Севилье»!) обеспечил грамотную селекцию, приглашение Мануэля Пеллегрини (лето 2020 года) – тренера с авторитетом, умеющего стабилизировать игру (один тренер надолго – без чехарды), а также сбалансированные трансферы (Уильям Карвалью и Гидо Родригес – стержень в центре, Борха Иглесиас – стабильные голы, старые кадры (Хоакин) остались как лидерская прослойка).

Вывод: «Бетис» выжил за счёт дисциплины и последовательности, «Севилья» же пока горит на амбициях и хаосе, но шансы выкарабкаться есть, и они вполне реальны.