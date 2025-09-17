Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Португальский специалист Жозе Моуриньо станет главным тренером лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Педро Альмейда.

По информации источника, 62-летний специалист возглавит португальский гранд. Последним клубом легендарного тренера был «Фенербахче», откуда он был уволен после вылета из плей-офф квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики».

Руководство «орлов» попрощалось с Бруну Лаже, который возглавлял команду год, после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов.

В составе «Бенфики» выступают сразу 2 украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.