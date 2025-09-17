Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Португалия
17 сентября 2025, 08:43 |
1218
2

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо станет главным тренером лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Педро Альмейда.

По информации источника, 62-летний специалист возглавит португальский гранд. Последним клубом легендарного тренера был «Фенербахче», откуда он был уволен после вылета из плей-офф квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики».

Руководство «орлов» попрощалось с Бруну Лаже, который возглавлял команду год, после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов.

В составе «Бенфики» выступают сразу 2 украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

По теме:
Жозе Моуриньо Бруну Лаже Георгий Судаков Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу назначение тренера Лига чемпионов Карабах Агдам Бенфика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
FunnyCat_____

для Моура джек пот конечно!
Ответить
0
Сергей Литвиненко
Капец Бенфике.
Ответить
0
