Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост тренера Бенфики
Португалия
17 сентября 2025, 07:18 | Обновлено 17 сентября 2025, 07:20
495
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост тренера Бенфики

Случилось это после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов

17 сентября 2025, 07:18 | Обновлено 17 сентября 2025, 07:20
495
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост тренера Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

Португальский специалист Бруну Лаже больше не является главным тренером «Бенфики». Об этом после матча Лиги чемпионов с «Карабахом», в котором орлы уступили со счетом 2:3, сообщил президент португальского клуба Руй Кошта:

«Я хочу сообщить всем болельщикам «Бенфики», что мы только что достигли соглашения с Бруно Лаже, который сегодня покидает пост тренера «Бенфики». Я благодарю Бруно за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для «Бенфики», за всю его самоотдачу на протяжении этого года, когда он представлял наш клуб. Но, к сожалению, настал момент, и мы поняли, что пришло время для перемен. Что касается следующего тренера: мы, конечно, рассчитываем, что в субботу в «Вила-даш-Авеш» у нас уже будет новый тренер на скамейке запасных», – сказал Руй Кошта.

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Ранее стали известны оценки украинцев за матчи Лиги чемпионов.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»
Судаков отдал четвертый ассист в ЛЧ, Кащук забил второй гол в сезоне
Лига чемпионов: Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч основного этапа
Руй Кошта (футболист) Бруну Лаже отставка чемпионат Португалии по футболу Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Карабах Агдам
Даниил Кирияка Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Футбол | 17 сентября 2025, 06:23 0
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука

Невероятно интересным получился стартовый день основного раунда ЛЧ

Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16 сентября 2025, 09:00 2
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время летнего межсезонья

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ
Футбол | 16.09.2025, 23:11
ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ
ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
15.09.2025, 04:04 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем