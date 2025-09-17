ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост тренера Бенфики

Португальский специалист Бруну Лаже больше не является главным тренером «Бенфики». Об этом после матча Лиги чемпионов с «Карабахом», в котором орлы уступили со счетом 2:3, сообщил президент португальского клуба Руй Кошта:

«Я хочу сообщить всем болельщикам «Бенфики», что мы только что достигли соглашения с Бруно Лаже, который сегодня покидает пост тренера «Бенфики». Я благодарю Бруно за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для «Бенфики», за всю его самоотдачу на протяжении этого года, когда он представлял наш клуб. Но, к сожалению, настал момент, и мы поняли, что пришло время для перемен. Что касается следующего тренера: мы, конечно, рассчитываем, что в субботу в «Вила-даш-Авеш» у нас уже будет новый тренер на скамейке запасных», – сказал Руй Кошта.

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Ранее стали известны оценки украинцев за матчи Лиги чемпионов.