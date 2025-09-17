Стали известны оценки Кащука, Судакова и Трубина за матч Бенфика – Карабах

16 сентября азербайджанский Карабах нанес лиссабонской Бенфики поражение в матче первого тура Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на арене Эштадиу да Луж в Портуналии. Команда из города Агдам победила со счетом 3:2.

В этом поединке приняли участие сразу трое украинцев. Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер) вышли с первых минут в стартовом составе орлов, а Алексей Кащук (форвард) появился на поле у гостей на 77-й.

Судаков отметился одним ассистом, Трубин пропустил три мяча, а Кащук забил победный гол для Карабаха на 86-й.

После завершения противостояния статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.

Наивысший балл среди украинцев получил Кащук – 7.3. Действия Судакова были оценены в 7.0, а Трубина – в 6.1.

Лучшим игроком матча был признан форвард Карабаха Камило Дуран – 8.1.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Карабах (2:3)