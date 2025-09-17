Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны оценки Кащука, Судакова и Трубина за матч Бенфика – Карабах
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 05:43 |
268
0

Стали известны оценки Кащука, Судакова и Трубина за матч Бенфика – Карабах

16 сентября азербайджанская команда сенсационно переиграла орлов 3:2 в Лиге чемпионов

17 сентября 2025, 05:43 |
268
0
Стали известны оценки Кащука, Судакова и Трубина за матч Бенфика – Карабах
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября азербайджанский Карабах нанес лиссабонской Бенфики поражение в матче первого тура Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на арене Эштадиу да Луж в Портуналии. Команда из города Агдам победила со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом поединке приняли участие сразу трое украинцев. Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер) вышли с первых минут в стартовом составе орлов, а Алексей Кащук (форвард) появился на поле у гостей на 77-й.

Судаков отметился одним ассистом, Трубин пропустил три мяча, а Кащук забил победный гол для Карабаха на 86-й.

После завершения противостояния статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.

Наивысший балл среди украинцев получил Кащук – 7.3. Действия Судакова были оценены в 7.0, а Трубина – в 6.1.

Лучшим игроком матча был признан форвард Карабаха Камило Дуран – 8.1.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Карабах (2:3)

По теме:
АРТЕТА: «Вот такой дух Арсенала. Поэтому мне нравится работать с командой»
АРТЕТА: «Удачные замены Арсенала? Финишеры должны влиять на игру»
Нико КОВАЧ: «Это так больно. Последние 4 минуты для Боруссии были ужасными»
Карабах Агдам Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Алексей Кащук оценки WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ
Футбол | 16 сентября 2025, 23:11 9
ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ
ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ

Камило Дуран поразил ворота Анатолия на 48-й минуте, сделав счет 2:2

Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1. Перфоманс Месси и Альбы. Видео голов
Футбол | 17 сентября 2025, 05:17 0
Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1. Перфоманс Месси и Альбы. Видео голов
Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1. Перфоманс Месси и Альбы. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Major League Soccer (MLS)

Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Бокс | 16.09.2025, 15:21
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 4
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем