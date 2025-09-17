Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
ФОТО. Эмоции и празднование Кащука после победного гола в матче с Бенфикой

Александр принес Карабаху победу со счетом 3:2 в матче первого тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 86-й минуте в составе азербайджанского коллектива забил Алексей Кащук.

Кащук начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле лишь на 77-й.

В кадр попали эмоции и празднование Кащука после победного гола!

ФОТО. Эмоции и празднование Кащука после победного гола в матче с Бенфикой

эмоции празднование гола Алексей Кащук фото фотогалерея Бенфика Карабах Агдам Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Перець
Нічого нового для Трубіна гол пропускати на останніх хвилинах 
