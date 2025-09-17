ФОТО. Эмоции и празднование Кащука после победного гола в матче с Бенфикой
Александр принес Карабаху победу со счетом 3:2 в матче первого тура Лиги чемпионов
16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.
Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Победный гол на 86-й минуте в составе азербайджанского коллектива забил Алексей Кащук.
Кащук начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле лишь на 77-й.
В кадр попали эмоции и празднование Кащука после победного гола!
