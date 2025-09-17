16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 86-й минуте в составе азербайджанского коллектива забил Алексей Кащук.

Кащук начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле лишь на 77-й.

В кадр попали эмоции и празднование Кащука после победного гола!

ФОТО. Эмоции и празднование Кащука после победного гола в матче с Бенфикой