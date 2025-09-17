Луис ЭНРИКЕ: «Мы всегда хотим играть в свой футбол»

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встрется с «Аталантой»:

«Каждый матч Лиги чемпионов сложны, и предматчевые ощущения такие же, как и раньше. Дети никогда не перестают играть, и то же самое касается нас как команды. Мы всегда хотим играть в свой футбол и с нетерпением ждем начала этого турнира, потому что он подарит нам прекрасные воспоминания».

«Аталанта» сменила тренера этим летом, поэтому трудно предсказать, как они будут играть, но речь идет о сильной команде с качественными игроками, которые высоко прессингуют и умеют использовать мяч. Всегда сложно играть против итальянских команд. Нам нужно адаптироваться к стилю игры соперника, но это одно из наших качеств».

Матч между «ПСЖ» и «Аталантой» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.

