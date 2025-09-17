Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 08:17 |
Луис ЭНРИКЕ: «Мы всегда хотим играть в свой футбол»

Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч с «Аталантой»

Луис ЭНРИКЕ: «Мы всегда хотим играть в свой футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встрется с «Аталантой»:

«Каждый матч Лиги чемпионов сложны, и предматчевые ощущения такие же, как и раньше. Дети никогда не перестают играть, и то же самое касается нас как команды. Мы всегда хотим играть в свой футбол и с нетерпением ждем начала этого турнира, потому что он подарит нам прекрасные воспоминания».

«Аталанта» сменила тренера этим летом, поэтому трудно предсказать, как они будут играть, но речь идет о сильной команде с качественными игроками, которые высоко прессингуют и умеют использовать мяч. Всегда сложно играть против итальянских команд. Нам нужно адаптироваться к стилю игры соперника, но это одно из наших качеств».

Матч между «ПСЖ» и «Аталантой» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на «Парк де Пренс».

Пабло БАРРИОС: «Главное – продолжать совершенствоваться день ото дня»
Аякс – Интер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Луис Энрике Аталанта ПСЖ Лига чемпионов пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
