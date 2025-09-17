Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на Парк де Пренс
Франция
17 сентября 2025, 03:23
Во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на Парк де Пренс

Илья помог парижанам одолеть Ланс

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения матча известный журналист Раф Чандер назвал слабые и сильные стороны украинского футболиста.

Слабые стороны: нужно улучшить качаство передач, приобрести некоторые навыки.

Сильные стороны: крепкий в единоборствах, хорошо читает игру и предвидит моменты, разумно располагается на поле.

Лига 1 (Франция) Ланс чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
