Во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на Парк де Пренс

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения матча известный журналист Раф Чандер назвал слабые и сильные стороны украинского футболиста.

Слабые стороны: нужно улучшить качаство передач, приобрести некоторые навыки.

Сильные стороны: крепкий в единоборствах, хорошо читает игру и предвидит моменты, разумно располагается на поле.