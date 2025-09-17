Во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на Парк де Пренс
Илья помог парижанам одолеть Ланс
14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения матча известный журналист Раф Чандер назвал слабые и сильные стороны украинского футболиста.
Слабые стороны: нужно улучшить качаство передач, приобрести некоторые навыки.
Сильные стороны: крепкий в единоборствах, хорошо читает игру и предвидит моменты, разумно располагается на поле.
