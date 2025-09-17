Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 сентября.

1. Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука

Невероятно интересным получился стартовый день основного раунда ЛЧ

2A. Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!

Матч Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей

2B. Дубль Мбаппе с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем

Команда Алонсо очень тяжело начала новый сезон Лиги чемпионов

3A. Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов

Команды забили 8 голов во втором тайме

3B. Гениальные замены Артеты. Арсенал дожал Атлетик на старте Лиги чемпионов

Канониры на выезде переиграли басков в первом туре со счетом 2:0

4. Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили

5A. Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

5B. В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика

В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле

6. С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ

Сине-желтые провели второй матч на мировом первенстве по волейболу

7. Большой шанс: пройдет ли Украина Испанию? Прогноз и анонс на матч КБДК-2025

Матчевое противостояние состоится 17 сентября и начнется в 12:00 по Киеву

8A. Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ

В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту

8B. Кохан занял 4-е место в метании молота на ЧМ-2025 с личным рекордом

Украинский спортсмен впервые в карьере отправил снаряд за 82 метра

9. Проиграла финал. Украинка Мария Винник взяла серебро на ЧМ-2025 по борьбе

В решающем поединке украинка уступила сопернице из Японии

10. Новый уровень: 8 молодых игроков, готовых к дебюту в Лиге чемпионов

Рассказываем о талантливой молодежи, способной проявить себя в ЛЧ