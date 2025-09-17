Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Другие новости
17 сентября 2025, 09:35 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:45
539
0

Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали

Главные новости за 16 сентября на Sport.ua

17 сентября 2025, 09:35 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:45
539
0
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 сентября.

1. Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Невероятно интересным получился стартовый день основного раунда ЛЧ

2A. Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Матч Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей

2B. Дубль Мбаппе с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Команда Алонсо очень тяжело начала новый сезон Лиги чемпионов

3A. Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов
Команды забили 8 голов во втором тайме

3B. Гениальные замены Артеты. Арсенал дожал Атлетик на старте Лиги чемпионов
Канониры на выезде переиграли басков в первом туре со счетом 2:0

4. Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили

5A. Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Артур Рудько вляпался в скандал

5B. В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле

6. С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Сине-желтые провели второй матч на мировом первенстве по волейболу

7. Большой шанс: пройдет ли Украина Испанию? Прогноз и анонс на матч КБДК-2025
Матчевое противостояние состоится 17 сентября и начнется в 12:00 по Киеву

8A. Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту

8B. Кохан занял 4-е место в метании молота на ЧМ-2025 с личным рекордом
Украинский спортсмен впервые в карьере отправил снаряд за 82 метра

9. Проиграла финал. Украинка Мария Винник взяла серебро на ЧМ-2025 по борьбе
В решающем поединке украинка уступила сопернице из Японии

10. Новый уровень: 8 молодых игроков, готовых к дебюту в Лиге чемпионов
Рассказываем о талантливой молодежи, способной проявить себя в ЛЧ

По теме:
Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика
Манчестерское дерби, первый гол Ваната, Германия – чемпион Евробаскета
Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Волейбол | 16 сентября 2025, 12:10 0
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?

Сине-желтые поднялись на 3-е место в зачете

Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны
Футбол | 17 сентября 2025, 10:10 0
Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны
Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны

Испанский специалист хочет видеть в «ПСЖ» Дани Ольмо

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16.09.2025, 20:59
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17.09.2025, 04:19
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 49
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 2
MMA
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
15.09.2025, 15:47 36
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем