Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 19:39 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:41
4592
21

В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика

В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле

В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Журналисты авторитетного английского издания BBC впервые обратились к Украинской ассоциации футбола для разъяснения ситуации вокруг украинского вингера.

«Представители УАФ не могут комментировать ситуацию вокруг Мудрика, поскольку ассоциация не является стороной этого дела. К нам не поступало никаких запросов от WADA (Всемирного антидопингового агентства) или Английской футбольной ассоциации.

Да, мы контактируем с юристами Мудрика и предоставляем им необходимую информацию. Больше об этой ситуации мы не будем давать никаких комментариев, поскольку у нас есть соглашение о неразглашении. Ни один представитель УАФ, сотрудник, врач или тренер не был вовлечен в сложившуюся ситуацию», – цитирует УАФ BBC.

дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола BBC
Дмитрий Олейник Источник: BBC
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Людина, яка в житті ще нічого не досягла, хоча могла і так про…бала карʼєру. Епічно!
Але це ще не кінець історії.
Через років 5-7 буде, як Мілєвський з Алієвим в плані достатку. Але ці хоч якось зірками були і вони і досі на слуху, а ось Михайла х.й хто і згадає.
Ответить
+6
Показать Скрыть 4 ответа
MrStepanovM .
цілком адекватна позиція
Ответить
+4
--------------------
Ну все понятно. Бурбас опять немного напи... свистел
Ответить
+3
vbrjkf
Відморозились...
Ответить
0
Chemp83
А що уаф скаже що ми давали мудрика заборонені речовини ? Щоб Челсі подав на них до суду ?
Ответить
0
Battersea
Надо привлекать актвистов-стерненок для митингов
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Chemp83
Це рідкісний випадок що гравець рівня Упл зумів прошмигнути в найкращу лігу .
Ответить
0
AK.228
Охотно верим 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex
Таємниці туманного Альбіону
Ответить
0
Еврей на пафосе
ЭЭЭЭЭбббббклменЕЕЕЕЕ ответили пафосно и по королевски в УАФ
Ответить
-3
Lulinnha
Вот наверное агентура Британии в лице Бори Джонсона постаралась... 
Ответить
-4
Віталій Дігтяр
Невиноватая я!!! Он сам пришел!!!
Ответить
-6
Richard Lewis
Коли їх загонять судовими позовами "по саму шляпку", тоді почитаємо, як вони коментувати будуть 
Ответить
-10
Показать Скрыть 2 ответа
