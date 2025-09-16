В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Журналисты авторитетного английского издания BBC впервые обратились к Украинской ассоциации футбола для разъяснения ситуации вокруг украинского вингера.

«Представители УАФ не могут комментировать ситуацию вокруг Мудрика, поскольку ассоциация не является стороной этого дела. К нам не поступало никаких запросов от WADA (Всемирного антидопингового агентства) или Английской футбольной ассоциации.

Да, мы контактируем с юристами Мудрика и предоставляем им необходимую информацию. Больше об этой ситуации мы не будем давать никаких комментариев, поскольку у нас есть соглашение о неразглашении. Ни один представитель УАФ, сотрудник, врач или тренер не был вовлечен в сложившуюся ситуацию», – цитирует УАФ BBC.