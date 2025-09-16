Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый уровень: 8 молодых игроков, готовых к дебюту в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 16:27 | Обновлено 16 сентября 2025, 16:28
Рассказываем о талантливой молодежи, способной проявить себя в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бергвалль

Лига чемпионов возвращается. Главный клубный турнир Европы как всегда порадует большим количеством интересных матчей и звезд мировой величины. Но не только они могут обращать на себя внимание. Иногда на турнирах уровня ЛЧ могут проявить себя не только звезды, но и молодые игроки, способные показать свои лучше качества.

Далее выделим 8 молодых футболистов, готовых к дебюту в Лиге чемпионов.

Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»)

Возможно, болельщики «Тоттенхэма» не осознают этого, учитывая зрелость Бергвалля, но полузащитнику «шпор» всего 19 лет, и он, безусловно, один из самых перспективных игроков, выступающих в высшем дивизионе Англии. Лукас забил свой первый гол в АПЛ в недавнем матче против «Вест Хэма», но не это главное.

Больше выделяется универсальная игра молодого хавбека с тех пор, как он вошел в основной состав «Тоттенхэма» в начале прошлого сезона. Бергвалль может выйти на новый уровень под руководством Томаса Франка. В этом сезоне у него появится шанс проявить себя на самой большой футбольной сцене и показать, почему «Барселона» была так расстроена, когда не смогла подписать его из «Юргордена» в начале 2024 года.

Миккель Бро Хансен («Буде-Глимт»)

«Буде-Глимт» продолжает писать историю. Дойдя до полуфинала Лиги Европы в прошлом сезоне, норвежская команда теперь впервые окажется в главном еврокубке вместе со своим сенсационным форвардом, который может добиться больших успехов.

Миккелю Бро Хансену всего 16 лет, но он уже забил 7 голов в 8 матчах за основной состав «Буде-Глимт», включая 2 хет-трика в Кубке Норвегии. Кроме того, реализовав пенальти в чемпионате Норвегии, он стал самым молодым автором гола в истории клуба. Теперь понятно, почему «Барселона» и «Тоттенхэм» входят в число клубов, которые интересовались этим, безусловно, талантливым нападающим.

Макс Доуман («Арсенал»)

Доуман, пожалуй, самый многообещающий английский талант на данный момент. Его дебют в Премьер-лиге в основной команде «Арсенала» состоялся в августе. То, как он обыгрывал защитников уровня АПЛ в победном матче против «Лидса» (5:0), лишь подтвердило, что у «канониров» есть большой талант, ведь Максу всего 15 лет.

Он может сыграть как в центре, так и на фланге, и может стать одним из самых ярких дебютантов в истории Лиги чемпионов. Учитывая его бесстрашный подход к игре, Микель Артета должен позволить молодому воспитаннику проявить себя на самом высоком уровне.

Леннарт Карл («Бавария»)

Учитывая склонность «Баварии» переманивать игроков из команд-соперников по Бундеслиге и из других клубов, воспитанникам мюнхенцев не всегда легко пробиться в основной состав на «Альянц-Арене». Однако Леннарт Карл смог переломить эту тенденцию, заслужив доверие Венсана Компани.

17-летний атакующий полузащитник, способный играть как в центре, так и на фланге, дебютировал за основную команду «рекордмайстра» на клубном чемпионате мира и после яркой предсезонной подготовки начал появляться на поле в составе чемпионов Бундеслиги, выходя на замену. Карл, который считается одним из самых талантливых немецких футболистов, может проявить себя и дома, и в Европе.

Франко Мастантуоно («Реал» Мадрид)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» редко ошибается, когда тратит большие деньги на латиноамериканских молодых игроков, и уже сейчас кажется, что летнее подписание 18-летнего Мастантуоно стало правильным решением «сливочных». «Бланкос» обогнали «Барселону» и «ПСЖ» в борьбе за бывшего игрока «Ривер Плейт».

В Аргентине уже сравнивают Франко с Лионелем Месси, которым он и сам открыто восхищается. Он уже поразил многих своей игрой в Ла Лиге за команду Хаби Алонсо и может сделать то же самое в Лиге чемпионов. Франко должен оправдать свой ценник в 45 млн евро.

Рио Нгумоа («Ливерпуль»)

Когда летом 2024 года «Ливерпуль» сумел переманить Нгумоа из «Челси», «красные» знали, что заполучили большой талант. Однако даже они, возможно, немного удивлены тем, как 17-летний вингер влился в основной состав под руководством Арне Слота. Дебютировав в прошлом сезоне в Кубке Англии, Рио вписал свое имя в историю в начале нынешней кампании.

Нгумоа стал самым молодым автором гола «Ливерпуля», забив в добавленное время в матче против «Ньюкасла» в Премьер-лиге. Этот гол стал результатом эффектной предсезонной подготовки, а поскольку Федерико Кьеза не был заявлен в составе «красных» на Лигу чемпионов, у молодого англичанина должно быть больше возможностей проявить себя в главном клубном турнире.

Дастан Сатпаев («Кайрат»)

Участие «Кайрата» — одна из самых интригующих сюжетных линий в этом сезоне Лиги чемпионов, хотя бы потому, что команды, которым предстоит выездная игра с чемпионом Казахстана, будут вынуждены проделать долгий и утомительный путь. Для многих игроков «Кайрата» этот матч может оказаться вершиной карьеры, но как минимум для одного из них это может стать началом чего-то большого.

Сатпаев заслужил сравнения с Килианом Мбаппе и Серхио Агуэро в своей стране, благодаря качественным и очень зрелым выступлениям в высшем дивизионе Казахстана. Дастан забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в сезоне 2025 года, несмотря на то, что ему всего 17 лет. Он также забил 3 мяча в отборочном цикле Лиги чемпионов. Молодой нападающий внес свой вклад в исторический выход команды в ЛЧ, а значит, получит свои шансы в главном еврокубке, после чего перейдет в «Челси» следующим летом.

Эстевао («Челси»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Эстевао уже имеет опыт выступлений на континентальном уровне: он забил 5 голов в 12 матчах Кубка Либертадорес за «Палмейрас», после чего перешел в «Челси» прошлым летом. Его выступления за «синих» на данный момент позволяют предположить, что он может стать яркой звездой европейской кампании этого сезона.

18-летний вингер, уже зарекомендовавший себя в сборной Бразилии, сталкивается с серьезной конкуренцией за игровое время на «Стэмфорд Бридж», учитывая, насколько большой состав у лондонцев. Однако его талант позволяет ему как можно скорее закрепиться в стартовом составе «Челси» и проявить себя во всех турнирах, в которых участвует команда.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
