Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 01:20 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:38
Большой шанс: пройдет ли Украина Испанию? Прогноз и анонс на матч КБДК-2025

Матчевое противостояние состоится 17 сентября и начнется в 12:00 по Киеву

Большой шанс: пройдет ли Украина Испанию? Прогноз и анонс на матч КБДК-2025
Коллаж Sport.ua

17 сентября женская сборная Украины по теннису в китайском городе Шэньчжэнь начнет выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

В четвертьфинале командного турнира украинки поборются против команды Испании. Время начала матчевого противостояния – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединков!

Сборная Украины

Сине-желтые приехали в самом оптимальном составе, который только можно было бы собрать. За украинок сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

Естественно, можно отметить отсутствие Даяны Ястремской, однако у нее в августе были проблемы со здоровьем, поэтому высока вероятность, что именно из-за физической неготовности играть Даяна и не приехала в Китай. Кроме того, Ястремская пропускает и пятисотник в Сеуле, так что...

Так вот, украинки. По-хорошему, Элина и Марта должны решать и не доводить противостояния до парного матча. Как минимум до финала, где с потенциальной сборной США будет тяжеловато. Я не вижу угрозы ни в Бадосе, ни в Паолини (сборная Италия уже прошла Китай и в полуфинале может сыграть против Украины).

Свитолина с высокой вероятностью сыграет против Бадосы, а Костюк выйдет против Джессики Бузас Манейро. Единственное, что может играть не на руку Элины, так это возможная (!) аутформа. Но Свитолина настолько опытная теннисистка, что даже полмесяца простоя после быстро вылета с US Open вряд ли ее скосит в играх за сборную.

Дальше – Марта. На US Open Костюк демонстрировала хороший теннис, пускай местами и нестабильный, но уж таков стиль. Бузас уж точно Марте по зубам.

И на всякий случай про пару. Пару мы точно выиграем, да?:) Это флешбеки с матча против Румынии, но с того момента утекло уже немало воды. И тут такое утверждение явно будет ошибочным. Во-первых, нет уверенности в сыгранности сестер Киченок. Во-вторых, соперницы в парном теннисе тоже не пальцем деланные.

Именно поэтому не хочется доводить до парного матча. Однако даже если предстоит, у нас как минимум есть две действительные опытные парницы + потенциальная замена Надежды на Костюк. Мне кажется, тандем Людмилы и Марты будет иметь больше шансов на успех, но оставим эту головную боль Илье Марченко.

Подводя небольшой итог про нашу сборную, как и в апреле я с большим позитивом смотрю на предстоящее выступление украинок. Правда тогда, в Квалификации, на любимом для всех грунте мучались и Марта (поражение Селин Наеф), и Элина (отыгранные сетболы у Хвалиньской, сложный сет с Тайхман).

А в Шэньчжэне индур, на котором Элина с 2020 года провела четыре матча и все проиграла, а Костюк не играла в зале с 2022. Но посмотрим, верю в класс и скиллы наших девушек!

Касательно Стародубцевой. Думаю, понятно, что она вряд ли будет играть. Но у Костюк не так давно была травма запястья, поэтому Юлия – хорошая страховка. Стародубцева хоть и ниже классом, но характер у нее есть и она будет грызть корт, но бороться. Плюс эффект неожиданности. Марченко может удивиться испанок, в то время как соперницы такой возможности лишены – если Бадоса не сыграет, это не будет сюрпризом...

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины по теннису
Коллаж Sport.ua

Сборная Испании

Честно, непонятно зачем привозить Паулу Бадосу, которая не играла больше 2.5 месяцев. Но, видимо, она выйдет первым номером против Свитолиной.

Возможно, праймовая Бадоса и обыграла бы текущую Элину. Но точно не сейчас. Опытность, физическая готовность, арсенал ударов, характер и стойкость – все в пользу Свитолиной. Думаю, если Карла Суарес Наварро поддастся статусу Паулы, то это будет заранее проигранная стратегия. Предчувствие, что Бадоса сыграет плохо, но это теннис, женский теннис, все возможно.

Наверное, главная теннисистка в сборной Испании – эта Джессика Бузас Манейро. Она проводит свой лучший сезон. Да, она ни разу не играла ни в финалах, ни в полуфиналах в 2025, но это ее, по факту, первый полноценный сезон на уровне Тура. И она добралась до четвертьфинала тысячника в Монреале, а также до 1/8 финала на Уимблдоне и в Цинциннати.

Джессика способна хорошо и стабильно подавать. Если она пристреляется, то принимать против нее будет очень трудно. Мы видели это в ее матче против Ястремской на Уимблдоне, который она, к слову, выиграла. Поэтому, да, считаю Бузас Манейро действительной опасностью для нашей сборной. Но это не элитная теннисистка, уровень игры Элины и Марты выше.

И немного про Букшу. Кристина проводит не самый яркий сезон, но на US Open добралась до 1/8 финала, где уступила Арине Соболенко. Букша успела пройти Клэр Лью, Александру Эалу и Элизе Мертенс – неплохие соперницы, учитывая что против Эалы и Мертенс она была андердогом. На месте капитана испанок, я бы задействовал Бузас Манейро и Букшу.

Про пару Испании мало что можно сказать. Есть опытная Алена Большова, но те же Киченок сильнее. Не сильно понятно, кто даже должен играть в одном дуэте с Аленой. Но опять же – не нужно доводить до третьего поединка, да и все. Все можно решить в одиночках.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании по теннису

Прогноз

Как уже написано выше, верю в победу сборной Украины. И, предполагаю, счет будет 2:0. Победа сине-желтых за коэффициент 1.42, другого просто не дано.

Коллаж Sport.ua
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
