ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 взорвала воображение

Эротика, соблазн и праздник — известная фанатка сборной Хорватии Ивана Кнолль отметила день рождения в провокационном образе.

Вместо платья она выбрала черное латексное боди, подчеркивающее каждый изгиб ее тела.

На фоне бассейна с черным тортом в форме сердца она выглядела дерзко и страстно.

Напомним, что Ивана не только строит карьеру модели, но и занимается диджеингом.