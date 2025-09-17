Другие новости17 сентября 2025, 00:49 |
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 взорвала воображение
Ивана Кнолль снова радует своим контентом
Эротика, соблазн и праздник — известная фанатка сборной Хорватии Ивана Кнолль отметила день рождения в провокационном образе.
Вместо платья она выбрала черное латексное боди, подчеркивающее каждый изгиб ее тела.
На фоне бассейна с черным тортом в форме сердца она выглядела дерзко и страстно.
Напомним, что Ивана не только строит карьеру модели, но и занимается диджеингом.
