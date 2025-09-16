Реал Мадрид – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 16 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа.

Лига чемпионов. Основной этап, 1-й тур, 16 сентября.

Реал Мадрид – Марсель – 1:1 (обновляется)

Голы: Мбаппе, 29 (п) – Веа, 22.

ГОЛ! Мбаппе, 22 мин, 1:0!

ГОЛ! Мбаппе, 29 мин(п), 1:1!