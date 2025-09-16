Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 22:53 |
822
0

Реал Мадрид – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

16 сентября 2025, 22:53 |
822
0
Реал Мадрид – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Марсель

Во вторник, 16 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа.

Лига чемпионов. Основной этап, 1-й тур, 16 сентября.

Реал Мадрид – Марсель – 1:1 (обновляется)

Голы: Мбаппе, 29 (п) – Веа, 22.

ГОЛ! Мбаппе, 22 мин, 1:0!

ГОЛ! Мбаппе, 29 мин(п), 1:1!

По теме:
ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден
Тоттенхэм обыграл Вильярреал в ЛЧ благодаря курьерзному автоголу голкипера
ВИДЕО. Реал сразу после удаления выходит вперед в матче с Марселем
Марсель Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Футбол | 16 сентября 2025, 19:20 12
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20

Целый ряд футболистов пропустят чемпионат мира

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 42
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Футбол | 16.09.2025, 23:32
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 16.09.2025, 08:03
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем