Реал Мадрид – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
Во вторник, 16 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».
Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа.
Лига чемпионов. Основной этап, 1-й тур, 16 сентября.
Реал Мадрид – Марсель – 1:1 (обновляется)
Голы: Мбаппе, 29 (п) – Веа, 22.
ГОЛ! Мбаппе, 22 мин, 1:0!
ГОЛ! Мбаппе, 29 мин(п), 1:1!
