Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Микель АРТЕТА: «Мы извлекли из этого уроки и постараемся стать лучше»
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 02:47 |
Испанский тренер дал несколько комментариев перед матчем с «Атлетиком» Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер «Арсенала» Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Атлетиком» Бильбао:

«Это наша цель на начальном этапе, но все мы понимаем, что предстоит очень долгий путь. Разница между командами в этом турнире очень небольшая, и нужно быть в лучшей форме с самого первого дня, чтобы иметь максимальные шансы на успех».

О том, что мы извлекли из прошлого сезона, он добавил: «То, что мы достаточно хороши, что мы можем соперничать с любым соперником в день матча. И кроме того, две вещи должны сложиться в вашу пользу. Вам нужно иметь в распоряжении полный состав в самые критические моменты сезона, а затем мяч должен попасть в ворота в нужный момент или после правильного решения, потому что разница в счете очень небольшая.

«Из поражения в полуфинале можно извлечь много уроков. Это больно, потому что дело не только в наших чувствах, но и в ожиданиях, которые мы создали, и в реальной уверенности, которая была в клубе, в команде, что мы сможем дойти до конца, потому что на протяжении всего турнира мы демонстрировали очень высокий уровень стабильности и качества. Мы извлекли из этого уроки и постараемся стать лучше.

Я чувствую очень четкое намерение игроков становиться лучше с каждым днем, и это начало и конец, и больше контролировать нечего. Создать энергию и веру среди игроков, понимание и чувство, что мы можем соперничать с любым соперником, и, безусловно, у них это есть».

«Мы рады начать все с нуля в прекрасном месте, на стадионе, который станет местом чего-то особенного. Мы с нетерпением ждем этого, и я снова очень рад, что мы шаг за шагом набираем обороты и начинаем одерживать победы.

«Мы приземлились в Бильбао, обычно я приземляюсь там, когда возвращаюсь домой в Сан-Себастьян, это в часе езды оттуда. Вся моя семья оттуда, и ты просто чувствуешь страсть, соперничество, футбольную атмосферу. Здорово быть здесь – я никогда раньше не был на этом стадионе, так что это хороший опыт».

Матч между «Атлетиком» Бильбао и «Арсеналом» состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Мартин Эдегор травмировал плечо в матче АПЛ.

Микель Артета Арсенал Лондон Атлетик Бильбао Лига чемпионов пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Арсенал Лондон
