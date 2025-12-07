Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Я воспринимаю его на себя»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 23:41 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:42
Александр АНТОНЕНКО: «Я воспринимаю его на себя»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение от ЛНЗ

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:3) в матче 15-го тура УПЛ.

– Александр, ваши впечатления от матча? Лично мне первый тайм до курьезного гола казался равным. Как вы оцените игру?

– Счет 0:3… Сейчас можно много говорить, но результат есть результат. Я беру его на себя. Мы хотели сыграть увереннее именно в матче с ЛНЗ, готовились, и в какой-то мере это получалось. Но итоговый результат, к сожалению, говорит совсем другое. Я не думаю, что должны были проигрывать с таким счетом.

– Курьезный пропущенный мяч – был ли он ключевым моментом, после которого игра сломалась? Или все же у команды были возможности отыграться?

– Да, он повлиял, но я не сказал бы, что был ключевым. Он немного выбил ребят из ритма, но в перерыве мы поговорили и подчеркнули, что нужно играть уверенно, что моменты еще будут, и их нужно доводить до завершения. Но, к сожалению, снова пропустили простой гол. Трудно что-то упрекнуть ребят за их работу на поле – могу только поблагодарить.

– Сегодня – заключительный выездной матч года. У «Оболони» были хорошие выездные игры и положительные победы. За счет чего команда добивалась успехов?

– За счет подготовки к сопернику, за счет правильно подобранной тактики и стратегии на конкретный матч. И за счет того, что ребята слушали нас. Спасибо им за это. Считаю, что именно благодаря этому мы достигали положительных результатов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь Александр Антоненко пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
