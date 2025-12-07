Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха
Красные хотят отстранить египтянина от команды
Английский «Ливерпуль» устроил встречу руководства клуба и главного тренера команды Арне Слота после скандального интервью египетского вингера Мохамеда Салаха, сообщает издание indykaila News.
По информации источника, «красные» хотят отстранить 33-летнего футболиста от команды накануне матча Лиги чемпионов против миланского «Интера».
В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
