  Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха
07 декабря 2025, 23:58
Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха

Красные хотят отстранить египтянина от команды

Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» устроил встречу руководства клуба и главного тренера команды Арне Слота после скандального интервью египетского вингера Мохамеда Салаха, сообщает издание indykaila News.

По информации источника, «красные» хотят отстранить 33-летнего футболиста от команды накануне матча Лиги чемпионов против миланского «Интера».

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

adidas777
Все правильно, він поставив себе вище команди!Особисті забаганки Салаха - це його особисті проблеми.Він почав звинувачувати тренера і клуб в інтерв'ю, що йому хтось щось винен...
Ответить
+1
TradyT
Все правильно клуб робить! Ніхто не може ставити себе вище за клуб, хоч ти Салах, хоч Роналду
Ответить
0
OKs100
Лучше бы уволили Слота, иначе Салах сплотит команду в том, чтобы сливать тренера и клуб может опустится ближе к вылету в Чемпионшип.
Ответить
0
